Fed Cup | Mertens batte Errani | Italia-Belgio 0-3 e niente promozione in serie A

Fed Cup - parte male Errani : primo set a Mertens - 6-3 - : Genova - Fed Cup, Italia-Belgio, parte male anche oggi Sara Errani . Il primo set va alla belga Elise Mertens che vince 6-3 in 48 minuti. L'azzurra sta giocando un po' meglio di ieri ma ha di fronte ...

Diretta/ Fed Cup 2018 Italia-Belgio (0-2) - streaming video e tv live : Errani Mertens (3-6) - l'azzurra è sotto : Diretta Fed Cup 2018 Italia-Belgio, streaming video e tv: le azzurre sono sotto di due punti dopo i primi singolari. Serve un'impresa per Errani e compagne...(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:59:00 GMT)

Tennis : Fed Cup - la Svizzera retrocede : Dopo tre anni la Svizzera torna nel Gruppo Mondiale II di Fed Cup. La Romania ha infatti rifilato un secco 3-0 alle rossocrociate nello spareggio d...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Belgio in DIRETTA : azzurre - serve un miracolo per la rimonta! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Italia-Belgio, sfida valevole per il playoff promozione al World Group di Fed Cup. Dopo lo 0-2 del sabato servirà un vero e proprio miracolo alle azzurre per ribaltare la situazione. Si comincerà con il match tra Sara Errani ed Elise Mertens, che potrebbe anche mettere fine alla contesa in caso di vittoria della numero uno belga. In caso di vittoria di Sarita toccherà a Jasmine ...

Fed Cup - Belgio 2-0 - Sara Errani alle 12 prova a rimettere in gioco l'Italia - SuperTennis - : Italia nei guai dopo il primo giorno di Fed Cup contro il Belgio. La sfida fra i due team si gioca a Genova. Il Belgio, alla fine della prima giornata, vince 2-0. Il punto 'sicuro' che doveva portare ...

Fed Cup 2018/ Italia-Belgio (0-2) - streaming video e diretta tv live : Errani & co - serve un'impresa : diretta Fed Cup 2018 Italia-Belgio, streaming video e tv: le azzurre sono sotto di due punti dopo i primi singolari. serve un'impresa per Errani e compagne...(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 01:54:00 GMT)

Fed Cup 2018 - i risultati delle semifinali dopo la prima giornata. Germania-Rep.Ceca 0-2 - Francia-USA 1-1 : Si sono conclusi i singolari della prima giornata delle semifinali di Fed Cup 2018: in Germania la Repubblica Ceca è avanti 2-0, mentre la Francia ha costretto all’1-1 gli USA. In entrambi i casi si gioca sulla terra rossa indoor. Domani le ceche potranno gestire un ampio margine, mentre le transalpine proveranno a sovvertire il pronostico che le vede comunque sfavorite. A Stoccarda, Petra Kvitova ha dato il primo punto alle ceche, ...

Tennis - Fed Cup : Belgio avanti 2-0 - Italia a un passo dal ko : Numeri impietosi per sperare nel miracolo domani contro Mertens, numero 17 del mondo. Tags Argomenti: Tennis Fed Cup Protagonisti: Sara Errani jasmine paolini © Riproduzione riservata 21 aprile 2018 ...

Fed Cup 2018 - Tathiana Garbin : “Crederci ancora? Noi non molliamo e continuiamo a lottare” : Non belle notizie per l’Italia nel play-off promozione per il World Group 2019 di Fed Cup sulla terra rossa di Valletta Cambiasso (Genova). Belgio in vantaggio 2-0 al termine della prima giornata: nel singolare di apertura Elise Mertens ha superato l’azzurra Jasmine Paolini per 6-1 7-5, in un’ora e 35 minuti, poi nel secondo incontro Alison Van Uytvanck ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-7(6) 6-2 Sara Errani dopo due ore e 42 minuti. ...

Fed Cup : Errani ko con Van Uytvanck - Belgio-Italia 2-0 : GENOVA - La belga Alison Van Uytvanck , n.50 del ranking mondiale, ha battuto in tre set, dopo 2 ore e 43 minuti di gioco, l'azzurra Sara Errani , n.91, nel secondo match di Fed Cup che vale il ...

Fed Cup - il Belgio va 2-0 contro l'Italia : Errani ko con Van Uytvanck : La belga Elise Mertens ha battuto Jasmine Paolini 6-1 7-5 nel primo match di play off di Fed Cup in corso a Genova. La belga, numero 17 del ranking mondiale, si è imposta sulla azzurra , n.145, in un'...

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio 0-2 : Sara Errani si arrende a Van Uytvanck. Azzurre ad un passo dalla sconfitta : L’Italia è sotto 0-2 col Belgio al termine della prima giornata di sfide nei play off per l’accesso al Gruppo Mondiale di Fed Cup: anche Sara Errani è uscita battuta dall’incontro contro Alison Van Uytvanck, la quale si è imposta in tre set, con il punteggio di 6-4 6-7 (6) 6-2 in 2 ore e 42 minuti di gioco. Domani occorrerà un miracolo sportivo. Nel primo set la contesa vive di break e controbreak: alla fine a fare la ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Belgio in DIRETTA : 0-2. Van Uytvanck supera Errani 6-4 6-7 - 6 - 6-2 - Mertens batte Paolini 6-1 7-5 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Fed Cup 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa giornata di grande tennis. Appuntamento alle 13.30 . Buon ...

Diretta / Fed Cup 2018 Italia Belgio (0-2) streaming video e tv : sabato nero - anche Errani ko! : Diretta Fed Cup 2018, Italia Belgio: streaming video e tv della sfida che vale per il playoff del Gruppo Mondiale. Si gioca sulla terra rossa di Genova, sabato la prima giornata(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 18:25:00 GMT)