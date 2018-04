Fed Cup 2018 | Italia-Belgio 0-4 Jasmine Paolini e Deborah Chiesa vengono superate in

Fed Cup : Errani ko con Mertens - Italia-Belgio 0-0 : Roma, 22 apr. , askanews, Niente da fare per l'Italia che cede al Belgio nella sfida di Fed Cup, valida per i play-off promozione per il World Group 2019. A Genova Sara Errani cede a Elise Mertens che ...

Fed Cup 2018 - Tathiana Garbin : “Il Belgio ha meritato di vincere - è giusto riconoscerlo” : Non è riuscito il “miracolo sportivo” all’Italia di Fed Cup a Genova: è il Belgio ad aggiudicarsi la sfida valida per i play-off/promozione per il World Group 2019, disputata sulla terra rossa di Valletta Cambiaso. Nel confronto tra le numero uno delle due compagini, Elise Mertens ha superato per 6-3 6-1, in un’ora e 18 minuti, Sara Errani cogliendo il terzo e decisivo punto per la formazione guidata dal capitano Ivo Van Aken e ...

Tennis : Fed Cup - la Svizzera retrocede : Dopo tre anni la Svizzera torna nel Gruppo Mondiale II di Fed Cup. La Romania ha infatti rifilato un secco 3-0 alle rossocrociate nello spareggio d...

Fed Cup 2018 - i risultati delle semifinali dopo la prima giornata. Germania-Rep.Ceca 0-2 - Francia-USA 1-1 : Si sono conclusi i singolari della prima giornata delle semifinali di Fed Cup 2018: in Germania la Repubblica Ceca è avanti 2-0, mentre la Francia ha costretto all’1-1 gli USA. In entrambi i casi si gioca sulla terra rossa indoor. Domani le ceche potranno gestire un ampio margine, mentre le transalpine proveranno a sovvertire il pronostico che le vede comunque sfavorite. A Stoccarda, Petra Kvitova ha dato il primo punto alle ceche, ...