Fassone e Gattuso scuotono il Milan : ANSA, - MilanO, 22 APR - Quasi una strigliata, sicuramente una scossa e una richiesta precisa ai giocatori: non bisogna mollare vista l'importanza del sesto posto che vale l'accesso all'Europa League ...

Milan - Fassone / Mister Gattuso contro il mercato autofinanziato : Milan, le parole di Fassone dopo l'incontro con l'Uefa: “Ci saranno sanzioni dall’Uefa, speriamo contenute, mercato? Nessuna cessione obbligatoria”. Ecco le dichiarazioni dell'ad rossonero(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:46:00 GMT)

Milan - Fassone e il primo anno di Yonghong Li/ “Gattuso il nostro Ferguson - senza Champions nessun dramma” : Milan, il primo anno di Yonghong Li: “Torneremo grandi e vincenti”, e Fassone promette 2/3 nuovi acquisti. Le parole del presidente e dell’amministratore delegato rossoneri(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 12:18:00 GMT)

Milan - Fassone elogia Gattuso : “Speriamo faccia come Ferguson…” : Milan, Fassone elogia Gattuso- Un nuovo matrimonio messo nero su bianco dal rinnovo contrattuale. Marco Fassone coccola Gattuso e si prepara ad affrontare un finale di stagione con il sogno Champions ancora nel cassetto. L’amministratore delegato rossonero, intervistato ai microfoni di “Premium Sport”, ha analizzato anche l’eventualità di un altro senza Champions League. “NON SAREBBE […] L'articolo Milan, ...

Fassone : “con Gattuso apriamo un progetto di lungo periodo” : “Con Rino possiamo fare veramente un progetto importante sul lungo periodo, ci abbiamo messo tanto a rinnovare per colpa mia perché ero sempre via. Ma Rino è assolutamente voluto da tutti noi”. Sono le parole dell’amministratore delegato del Milan Marco Fassone dopo il rinnovo fino al 30 giugno 2021 dell’allenatore Rino Gattuso. “È una delle scelte più sentite che abbiamo fatto da quando siamo qui -aggiunge ...

MILAN - GATTUSO RINNOVO 2021 / "Grazie per la fiducia - senza Fassone e Mirabelli non sarei qui" : MILAN, GATTUSO: il tecnico rossonero ammette che l'Inter è stata superiore nel derby di ieri, ma continua a sognare la Champions League. Intanto ancora voci sul suo RINNOVO di contratto.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:44:00 GMT)

Milan - ufficiale il rinnovo di Gattuso : le parole di Fassone e del tecnico : rinnovo del contratto per Gennaro Gattuso che si lega al Milan fino al 2021, ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: “Mi è stata data quattro mesi fa, quest’occasione. Sono contento di allenare questa squadra, devo ringraziare i ragazzi e spero di continuare come questi quattro mesi. Speriamo di fare le cose per bene e riportare il Milan dove è abituato a stare nella sua storia. Colgo l’occasione per un grandissimo in ...

Fassone : “molto contenti di Gattuso - ha ribaltato situazione non facile” : “Per qualcuno è una sorpresa, per altri un po’ meno. Io ho avuto modo di apprezzarlo in questi mesi, prima con l’ottimo lavoro in Primavera, e poi con la prima squadra. E’ stato capace di ribaltare una situazione che, soprattutto dal punto di vista del morale, non era una situazione ideale. Siamo molto contenti di lui”. L’amministratore delegato del Milan Marco Fassone elogia l’allenatore rossonero Rino ...

Milan - Fassone : "Avanti meglio del previsto. Gattuso ha grandi meriti" : Marco Fassone, per tranquillizzare l'ambiente in fibrillazione per le vicende societarie, ha voluto fare chiarezza. E ai microfoni di Sky ha detto: "Il Milan sta facendo un suo processo di crescita ...

Fassone : 'Reina non ancora preso. Kalinic? Appoggiamo Gattuso' : Marco Fassone dopo Milan-Chievo Verona ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport . L'amministratore delegato rossonero ha toccato più temi in seguito alla vittoria ottenuta. Il dirigente del club di via Aldo Rossi ha così commentato il successo conquistato dalla squadra di ...

Milan : Fassone - presto rinnovo Gattuso : ANSA, - MilanO, 15 MAR - "Bisogna trovare il momento giusto e penso che arriverà presto". E' solo una questione di tempo il rinnovo di contratto di Rino Gattuso, come ha spiegato l'ad rossonero Marco ...

Fassone : “Il rinnovo di Gattuso arriverà. Il rifinanziamento? Sì - ci sono proposte” : Fassone: “Il rinnovo di Gattuso arriverà. Il rifinanziamento? Sì, ci sono proposte” Fassone: “Il rinnovo di Gattuso arriverà. Il rifinanziamento? Sì, ci sono proposte” Continua a leggere L'articolo Fassone: “Il rinnovo di Gattuso arriverà. Il rifinanziamento? Sì, ci sono proposte” proviene da NewsGo.

Milan - Fassone : 'Presto parleremo con Gattuso. Rifinanziamento? Si farà' : Nel pre-partita di Arsenal-Milan da Londra è intervenuto ai microfoni di Sky Sport . Per il club rossonero si tratta di una partita molto importante. Rimonta difficile dopo lo 0-2 di San Siro, però si crede nell'impresa. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dall'Emirates ...

Milan - Fassone : "Il rinnovo di Gattuso arriverà. Il rifinanziamento? Sì - ci sono proposte" : L'ad rossonero assicura: "Per Rino aspettiamo solo la settimana giusta e sul futuro del club siamo tranquilli"