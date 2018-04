Farmaci | batteri e lieviti nei medicinali | arriva standard di qualità UE

meteoweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018) La Commissione della Farmacopea Europea ha finalmente stabilito i requisiti didei Prodotti Bioterapeutici Vivi (LBPs) per uso umano. A tale scopo ha redatto una monografia generale sui “Live biotherapeutics products for human use” e due capitoli sulla loro contaminazione microbiologica: “Microbial examination of live biotherapeutics products: test for enumeration of microbial contaminants and Microbiological examination of live biotherapeutics products: test for specified microorganism”. Si tratta – spiega l’Istituto Superiore di Sanità – di tutti queicontenenti microrganismi vivi comeche influenzano positivamente la salute e la fisiologia dell’ospite. Tra ipiù comuni troviamo: Lactobacilli, Bifidobacteria, alcune specie di Streptococco, Bacillus clausii, mentre il lievito più conosciuto è il Saccharomyces cerevisiae var ...