Facebook | meno male che per gli auditor il rapporto sulla privacy era ok

Prendersi una vacanza da Facebook abbassa lo stress (ma rende meno soddisfatti) : Prendete degli abituali utenti di Facebook e divideteli in due gruppi: chiedete a un gruppo di Prendersi una breve vacanza dal social network e all’altro di continuare con le proprie normali attività. Quale dei due gruppi sarà più stressato? È quello che si sono domandati alcuni ricercatori dell’Università del Queensland, ma la risposta trovata non è proprio chiara. Pare infatti che dopo un periodo di astinenza da Facebook di cinque giorni i ...

“Hey amico - sei in diretta Facebook”. Ma quello che capita dopo è assurdo. Un live come un altro - in mezzo alla strada a raccontare del più e del meno. Poi quello strano incontro e il finale più tragico che ci sia. Le immagini di quei terribili momenti : Stava trasmettendo un video su Facebook live, quando un uomo gli si è avvicinato e gli ha sparato quattro colpi uccidendolo. Prentis Robinson, 55 anni, era appena uscito dalla stazione della polizia di Wingate, nel North Carolina, dove si era recato per denunciare un cellulare rubato e si stava filmando con un bastone per selfie. A un certo punto un uomo gli si è avvicinato e gli ha puntato una pistola pronunciando alcune parole. ...

Scrisse "un terrone in meno" su Facebook per la morte di un siciliano : operaio torinese condannato : Un operaio di 42 anni di Settimo torinese ha patteggiato una condanna a 1000 euro oltre spese processuali a Siracusa per aver scritto su Facebook , con un falso profilo, "Sono felicissimo un terrone in meno da mantenere" riferendosi alla morte di Stefano Pulvirenti, 17 anni, siracusano, deceduto in un incidente stradale dopo 23 giorni di agonia nel novembre 2015. "Quando vedo queste immagini - aveva ancora scritto l'operaio - e so che nella ...

