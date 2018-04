Facebook e la Scoria dell’arte

gqitalia

(Di domenica 22 aprile 2018) Una straordinaria galleria comica realizzata manipolando dipinti d’autore, immagini di personaggi politici, realtà quotidiana, vizi, manie e altre scorie della nostra società, compone l’opera satirica di Frida L.V. Vargas, pseudonimo che rivela l’amore per Frida Kahlo e la trasgressiva cantante messicana Chavela Vargas. Una sapiente ed esplosiva amalgama che dà vita alla pagina. Un gioco di parole tra la storia e i suoi rifiuti che mette a dura prova il nostro immaginario costretto a fare i conti con i capolavori della pittura moderna. Un contrasto in grado di regalare ogni volta un diverso tipo di emozione comica: dal parodistico ritratto di Bono Vox con gli occhiali da sole strizzato in un farsetto di broccato d’oro e d’argento con tanto di gorgiera di finissimo lino merlettato in puro stile Jan van Ravesteyn, pittore dei Paesi Bassi del 1600, all’ironica ...