“Faccia di m***” Barbara D’Urso furiosa A Domenica Live | l’Isola dei Famosi continua a

(Di domenica 22 aprile 2018) All’Isola deiabbiamo visto trionfare Nino Formicola, ma dietro di lui altro personaggi si sono fatti notare. In particolare Alessia mancini che da qualche tempo era rimasta nella retroguardia del vippame televisivo è tornata a nuova gloria. Dopo l’esperienza in Honduras per tutti iè iniziata una nuova stagione di ospitate eD’Urso rientra nel ‘pacchetto’. Nell’ultima puntata di, la signora Montrucchio che durante l’isola si è fatta amare e odiare per il suo carattere molto determinato si è trovata in una situazione molto spiacevole. Infatti nel salotto di Barbarella si è dovuta difendere dall’inaspettato attacco di due ex naufraghe. Elena Morali e Cecilia Capriotti, infatti, hanno fatto una spifferata sul suo conto che non è per nulla piaciuta alla padrona di casa. Pare che dietro le quinte ...