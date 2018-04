FA Cup | Chelsea-Southampton 2-0 in diretta | risultato LIVE Morata la chiude

Finale FA Cup 2018 - Chelsea-Manchester United : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Sabato 19 maggio si disputerà la Finale della FA Cup 2018 : il trofeo calcistico più antico del mondo è giunto all’atto conclusivo che come da tradizione si disputerà al Wembley Stadium di Londra. Nel tempio del calcio inglese si affronteranno il Manchester United e il Chelsea, due grandi deluse della stagione, travolte dal City in campionato e prematuramente eliminate in Champions League. Da una parte i Red Devils guidati da Mourinho, ...

Chelsea - FA Cup unico obiettivo : Conte gioca per salvare la panchina : Stagione deludente per il Chelsea, brutta eliminazione in Champions League contro il Barcellona, in Premier League percorso negativo, adesso l’unico obiettivo rimane la FA Cup, appuntamento contro il Leicester, ecco le indicazioni di Conte: “Ogni trofeo e’ importante per noi – sottolinea il tecnico salentino – Abbiamo cominciato la stagione per lottare fino alla fine su tutti i fronti. In Coppa di Lega siamo ...