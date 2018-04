FA Cup | Chelsea-Southampton 0-0 in diretta | risultato LIVE

Chelsea - FA Cup unico obiettivo : Conte gioca per salvare la panchina : Stagione deludente per il Chelsea, brutta eliminazione in Champions League contro il Barcellona, in Premier League percorso negativo, adesso l’unico obiettivo rimane la FA Cup, appuntamento contro il Leicester, ecco le indicazioni di Conte: “Ogni trofeo e’ importante per noi – sottolinea il tecnico salentino – Abbiamo cominciato la stagione per lottare fino alla fine su tutti i fronti. In Coppa di Lega siamo ...