Evacuato Mont Saint Michel | si cerca un sospetto

Mont-Saint-Michel Evacuato : un sospetto minaccia di attaccare la polizia : Ci sono i pellegrini cristiani, l’abbazia benedettina in onore a San Michele, l’isolotto tidale circondato da onde timide che si mischiano alla fanghiglia. E poi un sospettato che, secondo i giornali francesi, minaccia di attaccare la polizia . La trama del romanzo che non c’era ambientato a Mont-Saint-Michel la sta scrivendo un uomo che, riporta La Manche Libre, sarebbe montato alle 07:45 di questa mattina in una delle prime ...

Evacuato Mont-Saint-Michel - caccia a un sospetto. Prefetto : «Setacciamo casa per casa» : Secondo alcuni media, si cerca un uomo giunto in mattinata nell’isolotto con le prime navette e con l’intenzione di «uccidere dei poliziotti»

Minaccia agenti - Evacuato Mont S.Michel : 11.45 Chiuso l'accesso all'isolotto di Mont Saint-Michel,in Francia, per la caccia a un uomo che ha gridato di voler uccidere dei poliziotti. La polizia ha evacuato l'intero sito artistico per individuare il sospetto che, secondo "La manche libre", non sarebbe armato ma avrebbe con sè uno zaino. Al momento non è chiaro se si tratti di un'operazione antiterrorismo.