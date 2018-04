“Evacuato Mont-Saint-Michel!” È caccia all’uomo in Francia Torna l’incubo terrorismo in

caffeinamagazine

: #Francia: evacuato #MontSaintMichel, si cerca sospetto. Media, ha minacciato di uccidere agenti polizia - Agenzia_Ansa : #Francia: evacuato #MontSaintMichel, si cerca sospetto. Media, ha minacciato di uccidere agenti polizia - SkyTG24 : Evacuato Mont-Saint-Michel: si cerca sospetto, ha minacciato polizia - MediasetTgcom24 : Francia, evacuato Mont-Saint-Michel: si cerca sospetto #Francia -

(Di domenica 22 aprile 2018) Massima allerta ina Le-Michel, isolotto nella Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo (dal 1979 parte dei Patrimoni mondiali dell’umanità Unesco). Come riferisce Corriere.it verso le 12 di domenica 22 aprile è stata portata a termine l’evacuazione del sito con un importante dispiego di polizia. I gendarmi hanno aiutato i turisti a lasciare gli alberghi e l’abbazia, mentre gli abitanti sono stati invitati a restare in casa. Le funzioni religiose sono state annullate. Gli agenti hanno cercato «casa per casa» un uomo tra i 20 e i 30 anni — giunto in mattinata con una navetta — intenzionato a «uccidere la polizia». Secondo La Manche Libre il sospetto non era armato ma aveva con sé uno zaino e avrebbe gridato di voler «uccidere» i poliziotti.-Miche dovrebbe riaprire nel primo pomeriggio. Il prefetto della ...