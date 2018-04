Tennis : Errani - non sono stata all'altezza : ANSA, - GENOVA, 22 APR - "Oggi c'era sicuramente differenza. Penso sia stata superiore, purtroppo il mio livello di questi giorni non è stato all'altezza e non sono riuscita a esprimere il mio Tennis".

Elezioni - Bersani con Errani : “Voto utile? Il bababu non funziona. M5S? Parliamo con tutti tranne la destra” : “E’ incredibile come il Pd non si renda conto di cosa è successo nel centrosinistra. Non hanno capito, dopo tre turni amministrativi, nei quali è successo l’incredibile, che i voti si ammucchiano ma le persone no. Hanno voluto un proporzionale e lo vendono come un maggioritario. E non hanno capito che ricattare l’elettore inventando il Babau non funziona”. Così Pier Luigi Bersani, riferendosi all’appello del Pd al ...

ELEZIONI / Errani - Liberi e Uguali - : io non sono cambiato e sono qui per ricostruire la sinistra : Per esempio, non è ancora chiaro fino in fondo che cosa è successo nel mondo del lavoro, sull'idea di lavoro, il senso, i diritti. Incontro giovani che sono lontani anche dalla consapevolezza che ...

Vasco Errani a Pierferdinando Casini : "Le radici non sono acqua - la sinistra sono io" : Vasco Errani è stato per 15 anni governatore dell'Emilia Romagna. Ora sta tornando a percorrerla passo passo in campagna elettorale perché si trova protagonista di una supersfida nel collegio di Bologna contro Pierferdinando Casini. Errani con Liberi e Uguali contro il suo passato, oggi rappresentato da uno storico democristiano.In un'intervista al Fatto Quotidiano, a Vasco Errani viene immediatamente richiesto di commentare le ...