Elezioni Molise | alle 12 l’affluenza è al 15 | 17% | il 4 marzo alla stessa ora aveva votato

Elezioni regionali in Molise : seggi aperti fino alle 23 : Domenica 22 aprile 2018 - Oggi il voto in Molise per eleggere il nuovo consiglio regionale e il nuovo presidente della Regione, con i seggi che dalle 7 di stamattina resteranno aperti fino alle 23. Quattro i candidati alla poltrona di governatore: Donato Toma sostenuto dal centrodestra, Andrea Greco per il MoVimento 5 Stelle, Carlo Veneziale candidato di Pd, Liberi e uguali e altre liste e Agostino Di Giacomo candidato di Casapound. A ...

Cosa bisogna sapere sulle 'piccole grandi' Elezioni in Molise : Il Molise sarà davvero l'Ohio d'Italia, ovvero l'area dove si giocherà la partita del governo? Di sicuro rispetto alle regionali friulane del 29 aprile, dove appare abbastanza scontata la vittoria del candidato leghista Massimiliano Fedriga, il verdetto elettorale di questa domenica appare più incerto e, per questo, i partiti lo attendono nell'auspicio di tornare al tavolo delle trattative per ...

Elezioni Regionali - in Molise urne aperte dalle 7 alle 23 : I molisani dovranno eleggere il successore di Paolo Frattura. Sono 331 mila gli aventi diritto al voto - Si sono aperte alle 7:00 le operazioni di voto per le Regionali in Molise. Seggi aperti per 331 ...

Elezioni Regionali - il Molise al voto : sfida M5s-centrodestra per il nuovo governatore : Urne aperte in Molise dalle 7 alle 23 per le Elezioni Regionali 2018. Sono circa 331mila gli aventi diritto al voto chiamati a scegliere il nuovo governatore e rinnovare i consiglieri Regionali. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura...

Elezioni Molise - chi sono i candidati e perché il voto interessa tutti : sono aperte dalle 7, e fino alle 23, le urne in Molise, dove si vota per eleggere il governatore regionale. Ma la consultazione - che, scrive Virginia Piccolillo, riguarderà appena 332.653 aventi ...

Elezioni regionali Molise : candidati e ultimi sondaggi : Venerdì 20 aprile 2018 - Conto alla rovescia per le Elezioni regionali 2018 in Molise. Oggi si chiude la campagna elettorale e alcuni dei più importanti leader della politica nazionale sono andati a Termoli, Isernia e Campobasso per i comizi di chiusura. Tra due giorni i molisani saranno chiamati alle urne, ma il voto è sotto l'osservazione dell'intero Paese. Il Molise in questa delicata fase politica è come l'Ohio nelle Elezioni americani: ...

Elezioni Molise - dei 331mila aventi diritto più di uno su 4 sono residenti all’estero : Domenica 22 aprile il piccolo Molise diventerà il centro del dibattito politico italiano. Il risultato delle Elezioni regionali, insieme a quello del Friuli Venezia Giulia, sarà infatti un passaggio decisivo nella partita per il governo. Tutta la responsabilità nel decretare chi sarà il vincitore nel secondo tempo della corsa a due tra centrodestra e Movimento 5 Stelle è sulle spalle di appena 331.253 elettori, 162.936 maschi e 168.317 femmine ...

