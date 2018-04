: Germania, l'Spd sceglie Andrea Nahles: è la prima donna alla guida del Partito socialdemocratico. Eletta con il 66%… - RaiNews : Germania, l'Spd sceglie Andrea Nahles: è la prima donna alla guida del Partito socialdemocratico. Eletta con il 66%… - Agenzia_Ansa : #Germania: #Nahles eletta prima presidente #Spd con 66,3% 'Con noi contro populisti', ma un terzo del partito vota… - gianlucasberna : RT @notiveri: Il partito socialdemocratico tedesco ha nominato la prima presidente donna nella sua storia, #AndreaNahles: La 47enne #Andrea… -

Il Partito socialdemocratico tedesco ha per lavolta unaalla presidenza: Andreaè statadal Congresso con il 66,35% dei consensi,a raggiungere questo incarico nei 155 anni di storia dell'Spd., ex ministro del Lavoro e sostenuta dal vertice del partito, ha ottenuto 414 voti tra i 631 delegati riuniti a Wiesbaden per il Congresso convocato dopo le dimissioni di Martin Schulz. La sua avversaria, Simone Lange, ex sindaco di Flensburg, si è fermata a 172 voti.(Di domenica 22 aprile 2018)