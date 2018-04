Einar Ortiz e Zic ballano nella prova proibitiva ritmo uomo per i cantanti video

Einar Ortiz in A parte te con Marco Bocci - l’abbraccio silenzioso di Ermal Meta dopo il messaggio di nonno Eddy (video) : Einar Ortiz in A parte te ad Amici di Maria De Filippi nel corso della seconda fase della terza puntata del serale, in diretta su Canale 5 sabato 21 aprile. Einar Ortiz ha presentato un brano di Ermal Meta, uno dei componenti della giuria esterna del talent show. Einar Ortiz in A parte te è stato preceduto dalla lettura commossa dell'attore Marco Bocci che ha dato voce alle parole di un anziano in casa di riposo. L'uomo, in fin di vita, si è ...

Valentina Ragnoli è la fidanzata di Einar Ortiz : età - biografia e curiosità sulla coppia : Valentina Ragnoli è la fidanzata di Einar Ortiz ed è a lei che, sabato sera, il cantante ha dedicato la canzone della terza fase, che ha raggiunto due sere su due, ma senza ancora vincere la puntata, per ora. Ci avete chiesto di approfondire la conoscenza di questa ragazza, così abbiamo cercato di rispondere a ogni vostra curiosità su Valentina Ragnoli, biografia ed età per esempio. Forse qualcuno ancora non sapeva che il cuore del bel cantante ...

Einar Ortiz canta Senza Fine ad Amici 2018 con bacio finale alla fidanzata (video) : Einar Ortiz canta Senza Fine ad Amici 2018, nel corso della seconda puntata della fase serale in scena sabato 14 aprile, in diretta su Canale 5 dagli studi di Roma. Il cantante del team blu, per la seconda volta consecutiva, si è aggiudicato l'accesso alla terza fase della puntata. Risultato tra i tre concorrenti più votati al televoto, infatti, Einar Ortiz ha avuto la possibilità di salire anche sul terzo palco, insieme a due dei suoi ...

Einar Ortiz duetta con Gianni Morandi in Una vita che ti sogno e realizza un desiderio (video) : Einar Ortiz duetta con Gianni Morandi al serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante della squadra blu è stato scelto dall'ospite italiano della seconda puntata del serale per un duetto sulle note del nuovo singolo, Una vita che ti sogno. Il brano è estratto dall'album D'amore d'autore, ultimo progetto discografico di inediti rilasciato da Gianni Morandi che il 25 aprile sarà in concerto all'Arena di Verona per una data-evento conclusiva ...

Amici - Einar Ortiz : scheda e foto : Quattordici gli alunni ammessi all'ultima fase del programma: sette cantanti e sette ballerini, rispettivamente divisi nelle due squadre del programma...

Il duetto di Einar Ortiz e Carmen Ferreri come Renga e Amoroso in L’amore altrove : testo e video : Il duetto di Einar Ortiz e Carmen Ferreri lo ascolteremo nel corso del secondo appuntamento con il serale di Amici di Maria De Filippi. Mentre nella squadra bianca saranno Irama ed Emma Muscat a duettare sulle note degli Imagine Dragons, nella squadra blu toccherà ad Einar Ortiz e a Carmen Ferreri. Per il team blu, la commissione di Amici di Maria De Filippi ha selezionato un pezzo in lingua italiana che vede Francesco Renga in duetto con ...

Einar Ortiz canta What do you mean di Justin Bieber al serale : video dell’esibizione del 7 aprile : Einar Ortiz canta What do you mean di Justin Bieber ad Amici di Maria De Filippi, nel corso del primo appuntamento con il serale della nuova edizione. Sabato 7 aprile, in diretta da Roma e su Canale 5, abbiamo scoperto il nome del primo vincitore di puntata e il nome del primo concorrente che ha dovuto lasciare il programma. Dopo la prima fase, la doppia corale con Laura Pausini, le due squadre si sono ridotte nel numero: alcuni concorrenti, ...

Einar Ortiz con Salutalo da parte mia convince Paola Turci al serale del 7 aprile (video) : Einar Ortiz con Salutalo da parte mia al serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante della squadra blu rompe il giaccio con il singolo inedito Salutalo da parte mia, nel corso della seconda fase della prima puntata del talent show di Canale 5 e ottiene piena approvazione da parte della docente Paola Turci. Il cantante della squadra blu viene schierato dalla commissione interna contro il duetto con ospite della squadra bianca che vede ...

Einar Ortiz - squadra blu/ Chi è? "Scartato" da Fedez a X Factor che ha conquistato Paola Turci (Amici 2018) : Il cantante Einar Ortiz è uno dei concorrenti di Amici 2018 giunto al Serale, che prende il via questa sera, sabato 7 aprile, alle 21.10 su Canale 5. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:50:00 GMT)

Einar Ortiz incontra Giusy Ferreri prima del serale : i commenti della docente - tra pubblico e classifica (video) : Einar Ortiz incontra Giusy Ferreri prima del serale di Amici di Maria De Filippi. Einar è stato il primo cantante ad ottenere la maglia verde e il primo concorrente in assoluto ad accedere alla fase successiva del talent show attraverso una sfida interna. Einar Ortiz incontra Giusy Ferreri in sala prove ed ascolta i commenti delle docente di canto che si congratula con lui per la maglia del serale, le fa molto piacere anche se Einar non era ...

Einar Ortiz al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 per realizzare un sogno : il video della presentazione : Einar Ortiz al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 è il primo concorrente ad accedervi. Non è solo il primo cantante scelto ma anche il primo dei concorrenti ad ottenere la maglia verde in quest'edizione, tra cantanti e ballerini. A pochi giorni dall'avvio della fase serale del talent show, i concorrenti che hanno già superato l'esame di ammissione si raccontano attraverso brevi clip video condivise sui social network di Amici. Einar ...

I primi 2 concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi - un’allieva dopo Einar Ortiz : Sono stati svelati i primi 2 concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di un cantante e di una ballerina. Nella puntata di sabato 17 marzo, in diretta su Canale 5, Maria De Filippi ha potuto finalmente consegnare a 2 allievi della scuola le prime maglie verdi del serale che inizierà sabato 7 aprile 2018, in diretta su Canale 5 dalle ore 21.20 il sabato. Sono Einar e Lauren i primi concorrenti al serale di Amici di Maria ...

Svelato il primo concorrente al serale di Amici di Maria De Filippi : Einar Ortiz contro Carmen - la sfida : Il primo concorrente al serale di Amici di Maria De Filippi è stato Svelato in diretta su Canale 5 dalla conduttrice Mediaset. Dopo la sfida tra Carmen ed Einar Ortiz è stata assegnala la prima maglia verde: il vincitore della competizione è andato dritto al serale, al via il prossimo 7 aprile. Paola Turci ha chiesto a Carmen ed Einar di andare dinanzi alla commissione per una proposta inedita: una sfida senza eliminazione per poter assegnare ...