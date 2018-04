Earth Day 2018 | una task force per salvare il Pianeta ' Tutti dobbiamo imparare a

Ambiente : nasce Obiettivo 2030 - la piattaforma di Earth Day Italia e ASviS : nasce Obiettivo 2030, la piattaforma di Earth Day Italia e dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) che ha lo scopo di diffondere la comunicazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile(SDGs) previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu. Il progetto è stato presentato oggi al Villaggio per la Terra di Roma nel corso del talk “Obiettivo 2030, l’Italia e la sfida per lo sviluppo sostenibile” al quale ...

Earth Day 2018 contro la plastica : al via la campagna per il riciclo dei telefoni cellulari : Pronta a partire anche in Italia la campagna per il riciclo dei telefoni cellulari. Promossa dal Jane Goodall Institute Italia, sezione italiana del Jane Goodall Institute, creato nel 1977 dalla celebre etologa e naturalista inglese, viene presentata oggi al National Geographic Festival delle scienze di Roma in occasione della Giornata della Terra.L'associazione è oggi al Festival con uno suo stand, nel quale i visitatori potranno portare ...

Oggi il mondo celebra l’Earth Day per guarire le ferite della Terra : Oggi il mondo celebra l’Earth Day per guarire le ferite della Terra Il tema quest’anno è la lotta all’inquinamento daplastica: ogni minuto finisce in mare l’equivalente di un camion. In un anno sono 8 milioni di tonnellate. Fra la California e le Hawaii galleggia un’isola di plastica grande tre volte la Francia. Continua a leggere

COLDIRETTI * Earth Day : LA BLACK LIST DEI CIBI CHE INQUINANO SE CONSUMATI IN ITALIA - : "Acquistare prodotti a chilometri zero è un segnale di attenzione al proprio territorio, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio che ci circonda, ma anche un sostegno all'economia e all'occupazione ...

Giornata della Terra - Gentiloni : “Oggi in tutto il mondo con Earth Day la campagna contro la plastica” : “GiornataMondialedellaTerra: Oggi in tutto il mondo con #EarthDay la campagna contro la plastica. 90% dei 300 milioni di tonnellate/anno di contenitori finisce nell’ambiente. Le alternative ci sono“: lo scrive su Twitter il premier Paolo Gentiloni. L'articolo Giornata della Terra, Gentiloni: “Oggi in tutto il mondo con Earth Day la campagna contro la plastica” sembra essere il primo su Meteo Web.

Earth Day 2018 - tante iniziative per salvare il pianeta dalla plastica - : Il 22 aprile in tutto il mondo si celebra la Giornata della Terra. Quest'anno l'attenzione è concentrata sui danni causati dall'inquinamento della plastica. Tanti gli appuntamenti, anche in Italia. A Roma allestito il ...

Earth Day : perché dobbiamo rinunciare a tanta bellezza? : È nato il 22 aprile 1970 l’Earth Day, la Giornata della Terra, per ricordare a tutta l’umanità quanto sia importante la protezione e il rispetto del pianeta su cui viviamo. Per unirla in un intento di protezione, in una ricerca di bellezza e di rispetto. Oltre un miliardo di persone di 192 Nazioni del mondo si mobilitano in questa giornata per chiedere il rispetto del pianeta, nei suoi ecosistemi, nelle specie che ogni anno si ...

Earth Day - il doodle di Google per festeggiarlo : Un doodle di Google per festeggiare la giornata della Terra, l'Earth Day. Nel video parla la rivoluzionaria etologa Jane Goodall, nota soprattutto per i suoi studi sugli scimpanzé. "Ogni individuo ...

Earth Day - un giorno per guarire le ferite della Terra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Earth Day 2018 - una giornata contro l'inquinamento da plastica : In programma attività per bambini, spettacoli, iniziative educative e sportive, concerti. La sera di domenica 22 si terrà il Concerto per la Terra, con Noemi, Soul System, Sergio Sylvestre, Zero ...