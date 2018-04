E' Stato la mafia

Trattativa - Fiandaca : “Le condanne per il patto Stato mafia? Questioni giuridiche troppo sottili per i giudici popolari” : Un suo saggio, pubblicato dal Foglio con un titolo non proprio sobrissimo, aveva scatenato le critiche sulla procura di Palermo. “La Trattativa è una boiata pazzesca“, campeggiava sulle sette pagine di inserto allegate al quotidiano allora diretto da Giuliano Ferrara. Erano i mesi in Giorgio Napolitano aveva trascinato davanti alla Consulta i pm siciliani e il giurista Giovanni Fiandaca – il padre del diritto penale antimafia ...

Stato-Mafia - sulla trattativa di governo irrompe quella con Cosa nostra : Non è solo una decisione storica striata di politico, ammettiamolo. Non è soltanto una bomba sganciata al cuore aritmico delle istituzioni, alla sacralità del 'corpo dello Stato', la sentenza della ...

Trattativa Stato-Mafia - grazie a chi ha fatto sforzi immani per arrivare alla ‘semplice’ verità : Ieri pomeriggio, dopo la sentenza, mi ha chiamata Salvatore Borsellino… è stato difficile trovare parole appropriate da usare e quelle parole non sono arrivate nemmeno oggi. È stato difficile anche gioire al cento percento. Ho pensato agli sforzi immani che alcuni (pochi) uomini devono sobbarcarsi per arrivare alla “semplice” verità, alla solitudine che spesso li circonda, al sarcasmo che i loro detrattori usano per criticare ...

Trattativa Stato-mafia - Di Battista (M5s) : “Berlusconi è un po’ nervoso… oggi sentenza storica. Per me giornata meravigliosa” : “Se qualcuno è venuto qui per sentirmi commentare Berlusconi, gli dico: non mi interessa. Noi voliamo alti, lui è un po’ nervosetto…”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, a Campobasso, aprendo il comizio finale della campagna elettorale del M5S per le Regionali in Molise. “Per me questa è una bella giornata perché c’è stata una bella sentenza, che secondo me riavvicina anche tanti cittadini allo Stato. Faccio ...

Trattativa Stato-Mafia - depistaggi e vittime di un ventennio : Andiamo all’inizio. Anzi, a una fine che è un inizio della Trattativa tra lo Stato e la mafia. Andiamo al 30 gennaio 1992, il giorno in cui la Cassazione conferma le condanne del maxiprocesso. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sarebbero potuti partire da qui per colpire anche i referenti istituzionali di Cosa Nostra. Successe altro, invece, nel densissimo periodo che seguì, venne costruita, anello dopo anello, una catena di fatti. Alcuni ...