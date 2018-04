E' morto l' attore di Austin Powers

Verrua Savoia. Leandro Bertolina morto schiacciato dal trattore : Due morti in altrettanti incidenti nel Torinese a Verrua Savoia e a Corio Canavese. Nel primo incidente è morto un pensionato di

Addio al sergente di 'Full Metal Jacket' : è morto l'attore Ronald Lee Ermey - : "E' con enorme dispiacere che mi duole informarvi che Ronald Lee Ermey , 'The Gunny', è morto questa mattina a causa di alcune complicazioni dovute a una polmonite. Mancherà moltissimo a tutti noi". A ...

Addio al sergente Hartman di Full Metal Jacket! E’ morto l’attore Lee Ermey : Chi non ricorda il sergente maggiore Hartman del film campione d’incassi Full Metal Jacket? Il discorso iniziale che pronuncia ai soldati è rimasto impresso nelle orecchie e nel cuore di molti. Hartman, che per questo ruolo da duro si guadagnò anche una nomination al Golden Globe come miglior attore non protagonista, per il film militare capolavoro di Stanley Kubrick, ci ha asciato a causa di alcune complicazioni dovute a una polmonite. Siete ...

RONALD LEE ERMEY È morto / L'attore aveva interpretato il sergente Hartman in Full Metal Jacket : RONALD Lee ERMEY è MORTO all'età di 74 anni: L'attore americano ha interpretato diversi ruoli autoritari tra i quali il sergente Hartman in "Full Metal Jacket".(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 08:41:00 GMT)

morto l'attore che interpretò il cattivo sergente Hartman - in Full Metal Jacket : A settantaquattro anni è Morto l'attore E. Lee Ermey , famoso per aver interpretato il sergente Hartman nel film Full Metal Jacket, di Stanley Kubrick. Nella sua prima vita era stato un vero militare: ...

È morto l’attore R. Lee Ermey - aveva 74 anni : Dopo essere stato nei Marines per 10 anni era diventato famosissimo per il ruolo del Sergente maggiore Hartman di "Full Metal Jacket" The post È morto l’attore R. Lee Ermey, aveva 74 anni appeared first on Il Post.

“Siamo scioccati”. Tragico lutto nel cinema. L’attore - tra i più amati - è morto a soli 36 anni. Tutti stravolti dalla notizia : lutto nel mondo del cinema. Se ne è andato a soli 36 anni spezzando il cuore di Tutti. La notizia del decesso è stata confermata dall’agente delL’attore che ha fatto sapere: “Siamo profondamente amareggiati per la morte di Alex, un uomo stupendo nonché attore talentuoso. I nostri pensieri più affettuosi vanno alla sua famiglia. A Tutti voi chiediamo di rispettare la privacy di un momento tanto doloroso”. Alex Beckett ci ha lasciati, aveva 36 ...

Luigi De Filippo morto - addio all’attore e regista : aveva 87 anni. Ultimo erede della storica dinastia del teatro : È morto a Roma, all’età di 87 anni, Luigi De Filippo, attore, regista e sceneggiatore di teatro nato a Napoli il 10 agosto del 1930. Negli anni Sessanta era apparso in qualche film della commedia all’italiana, ma il teatro è sempre stato il suo grande amore e a quello aveva dedicato gran parte della sua vita diventando tra l’altro, nel 2011, direttore del teatro Parioli di Roma, diventato teatro Parioli-Peppino De Filippo, dove è stato in scena ...

LUIGI DE FILIPPO È morto / L'attore era figlio di Peppino e nipote dell'indimenticabile Edoardo : LUIGI De FILIPPO è MORTO all'età di 87 anni: L'attore, figlio di Peppino e nipote dell'indimenticabile Edoardo, era l'ultimo erede della gloriosa famiglia.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:24:00 GMT)

È morto l’attore Luigi De Filippo - aveva 87 anni : È morto a Roma l’attore, regista e commediografo napoletano Luigi De Filippo, figlio di Peppino e nipote di Eduardo. aveva 87 anni. Negli anni Cinquanta e Sessanta recitò in alcuni film comici, ma la maggior parte della sua carriera attoriale fu in The post È morto l’attore Luigi De Filippo, aveva 87 anni appeared first on Il Post.

Teatro in lutto - è morto l'attore e regista Luigi De Filippo : Il mondo del Teatro piange la morte di Luigi De Filippo, scomparso a Roma all'età di 87 anni. Attore, regista e commediografo, figlio di Peppino e nipote di Eduardo, ultimo erede della storica dinastia di uomini di Teatro, era nato a Napoli il 10 agosto 1930. Fino a metà gennaio era stato impegnato sulla scena con "Natale in casa Cupiello" al Teatro Parioli di Roma, di cui era direttore artistico.

Luigi De Filippo - morto l'attore e regista italiano : È' morto a Roma, all'età di 87 anni, Luigi De Filippo. Ne danno notizia fonti vicine alla famiglia.Attore, regista e commediografo, figlio di Peppino De Filippo, ultimo erede della storica dinastia, era nato a Napoli il 10 agosto 1930. Fino a metà gennaio era stato in scena, con 'Natale in casa Cupiello', al Teatro Parioli di Roma di cui era direttore artistico.

Lutto choc nel cinema : è morto nella povertà assoluta. Ingiustizia : proprio lui… Un attore incredibile - si era portato a casa l’ambito premio poi la malattia - la solitudine e l’indigenza lo hanno stroncato : “Una vita difficile e dura - per un uomo così sorprendente” : Una carriera nel mondo del cinema che era iniziata sotto i miglio auspici. Aveva vinto l’Orso d’Argento per la sua interpretazione della pellicola ”Un episodio nella vita di un raccoglitore di ferro” del regista Danis Tanovic, incantando il pubblico per la sua straordinaria interpretazione. Nazif Mujic, il primo d’origine rom a vincere il premio come miglior attore al festival di Berlino nell’edizione 2013, è ...

Sylvester Stallone morto : ecco come ha reagito l'attore alla fake news : 'Per favore, ignorate queste stupidità, sto ancora facendo a pugni'. C'è un mix di rabbia ed ironia nelle parole di Sylvester Stallone. Il divo del cinema a stelle strisce è intervenuto in prima persona per smentire una fake news che annunciava il suo decesso. La bufala si è diffusa nel giro di poche ore sul web e molti utenti social l'hanno condivisa sui profili Facebook e Twitter accompagnata da la scritta 'rip'. Per rendere più credibile la ...