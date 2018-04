Dum Dum Republic | reggae di Don Ciccio sulla spiaggia di Paestum

Gli ispettori Opac finalmente a Duma - presi campioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - Mosca : ispettori Opac verso Duma : 16.02 Gli ispettori dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche sono partiti da Damasco per dirigersi verso Duma, dove si trova il sito del presunto attacco chimico del 7 aprile. Lo ha reso noto il ministero Esteri russo. "Ci aspettiamo un'indagine imparziale su ciò che è successo e la rapida presentazione di una relazione oggettiva", la richiesta di Mosca, secondo quanto riporta l'agenzia russa Interfax. La squadra Opac è stata ...

Governo di coalizione? All'Assemblea nazionale Pd proporrò un referenDum tra gli elettori : Siamo arrivati all'immagine surreale di Luigi Di Maio che invita ripetutamente il Pd, Matteo Renzi incluso, a fare il Governo assieme. Molti nel Partito Democratico non vogliono neanche sedercisi al tavolo, con il Movimento 5 Stelle. Come biasimarli, dopo anni di attacchi pesantissimi subiti?Ma come si sta regolando il Pd con Berlusconi, impaziente di tutelare le sue aziende e sul quale i grillini hanno posto un vero e proprio veto?Il buonsenso ...

L'eDumper elettrico più grande del mondo è "Made in Swiss" : SI chiama "Lynx" il mezzo ecologico mastodontico ideato, creato e prodotto tra i monti d'oltralpe. Non inquina dunque farebbe felice il nonno di Heidi, le sue caprette e le vallate verdi

Trapani - domani la costituzione del comitato per il NO al referenDum per Misiliscemi : domani, alle ore 11, nei locali dell'Accademia Kandinskij di Trapani, si terrà la costituzione del comitato per il NO al referendum per la costituzione del Comune di Misiliscemi. Promotore dell'...

Siria : de Mistura - missione Opac a Duma il prima possibile :

Commercio - UE estende dazi antiDumping su cavi e funi acciaio cinesi : ... che si tratta di un " settore vitale " per l'economia UE e che l'avanzo globale della capacità di produzione dell'acciaio ne ha spinto i prezzi a livelli insostenibili negli ultimi anni con un ...

Franco svizzero tornato al cambio minimo. Paura per referenDum-choc sulle banche? : Il cambio minimo è tornato. Per pochi attimi, nel corso della seduta di ieri è apparso sugli schermi della Reuters un tasso di cambio tra euro e Franco svizzero di poco oltre 1,20, il livello più ...

PD - RENZI PUNGE M5S E LEGA : “NEL 2014 GOVERNO IN 45 GIORNI”/ Il rimpianto per il referenDum costituzionale : Pd, RENZI PUNGE M5S e LEGA: “NEL 2014 GOVERNO in 45 GIORNI”. Orlando e le minoranze chiedono “una direzione urgente” per un confronto sul delicato momento politico. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 23:54:00 GMT)

Svolta ambientalista del centrodestra : meno auto - nuove centraline e un referenDum : Piste ciclabili e pedonali per ridurre la superficie di asfalto occupata dalle automobili, ma anche incentivi a favore dei mezzi pubblici, il monitoraggio di polveri sottili e onde elettromagnetiche ...

Expo Consumatori 4.0 : al via referenDum per votare esempi di "crescita felice" : La tre giorni di dibattiti, incontri tematici e spettacoli organizzata da Assoutenti con la partecipazione di Rete Consumatori Italia ha l'obiettivo di guardare non solo a quanto ancora non funziona ...

Siria - spari sul team di sicurezza dell’Onu durante la ricognizione a Duma : rinviata missione dell’Opac per motivi di sicurezza : spari sul team di sicurezza dell’Onu che luendì ha compiuto un primo sopralluogo a Duma, in Siria, per verificarne le condizioni di sicurezza in vista dell’arrivo degli ispettori Opac, incaricati di verificare il presunto attacco chimico del 7 aprile scorso che ha provocato oltre 70 morti e innescato la reazione di Usa, Francia e Gran Bretagna. Quindi tutta l’operazione è stata bloccata per motivi di sicurezza. Lo ha riferito ...

Ispettori Opac non ancora a Duma - spari sul team dell'Onu : Gli Ispettori Opac non sono ancora entrati a Duma, il sobborgo a est di Damasco colpito da un presunto attacco con i gas chimici il 7 aprile. Lo ha reso noto l'ambasciatore siriano all'Onu, precisando ...