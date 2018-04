Due giovani presi nel Palermitano con un chilo di hashish

Domenica di terrore in Campania : scomparsi Due giovanissimi : Non sono rientrati a casa dopo la passeggiata del sabato sera. A notte fonda i genitori hanno deciso di denunciarne la scomparsa ai carabinieri. Sono due ragazzi della valle dell'Irno. Ieri sera...

Lite per futili motivi finisce nel sangue : Due giovani accoltellati nel Napoletano : Una Lite per futili motivi tra due gruppi di giovani è finita con l'accoltellamento di due dei contendenti, finiti in ospedale. È successo la scorsa notte a Casalnuovo, in provincia di Napoli. I due ...

Massa - auto si ribalta contro cancellata : quattro giovani morti - Due avevano accettato un passaggio : quattro giovani sono morti in un incidente drammatico nella notte: un'auto si è ribaltata ed è finita a forte velocità contro il cancello di uno stabilimento balneare....

Un giovane blogger romano, Alessandro Cristofari, ha condensato in "Due chiacchiere con Gesù" il suo modo di proporre la fede ai giovani. PAOLO BRESCIA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:09:00 GMT)

Hashish in quantità nascosta in casa - nei guai Due giovani di Botrugno - : I guai per due giovani di Botrugno sono iniziati quando i carabinieri della Stazione di Nociglia hanno bussato alla porta della loro abitazione 'accompagnati' dal personale del nucleo cinofili di ...

Berlino - Due giovani ebrei aggrediti a cinghiate : S econdo la polizia tedesca sarebbe un episodio di antisemitismo quello che si è consumato a Berlino , nel quartiere di Prenzlauer Berg. Due giovani ebrei, di 21 e 24 anni, riconoscibili perché ...

Palermo : detenzione di droga - arrestati Due giovani : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – Due ragazzi sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Cefalù (Palermo) con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. In carcere sono finiti Rocco Zappalà di 24 anni e Abdelkabir Lahmama Abdelkabir, 35 enne di origini marocchine. I due, a bordo di un’autovettura, una Fiat Punto, condotta da Zappalà, sono stati trovati in possesso di otto panetti di sostanza stupefacente ...

