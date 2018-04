Dopo l’improvvisa morte di Avicii | il nuovo album del dj verrà pubblicato postumo?

optimaitalia

(Di domenica 22 aprile 2018) Ladi, a soli 28 anni, ha scosso il mondo della musica lo scorso venerdì. Una notizia che ha scioccato il pubblico del dj ma in generale l'intero mondo dello spettacolo.Tra i dj più noti e pagati al mondo, il giovane musicista e produttore svedese stava lavorando ad undi inediti, che avrebbe dovuto essere rilasciato nei prossimi mesi. Un lavoro molto atteso che ora resta incompiuto, ma potrebbe anche trovare uno sbocco sul mercato, visto che la lavorazione era ormai prossima alla fine.Il suo discografico Neil Jacobson, presidente della Geffen Records, ha parlato a Variety del disco che avrebbero dovuto pubblicare insieme prossimamente. Con l'improvvisa dipartita dell'artista, quel progetto resta in un limbo: Jacobson non ha mai attraversato questo tipo di situazione con la sua etichetta e non sa come procedere, ma non esclude la possibilità di ...