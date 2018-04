Donna trovata morta sul lungomare | giallo a Catania | indossava solo un giubbotto

Donna trovata morta senza vestiti a Plaia di Catania - forse è omicidio : 'C'è sangue' : Giallo in Sicilia . Il corpo senza vita di una Donna, non identificata, è stato trovato sul lungomare della Plaia di Catania ; il medico legale ha trovato del sangue. La polizia ritiene molto ...

Catania - Donna trovata morta : si sospetta un omicidio : Il corpo senza vita di una quarantenne con il volto coperto di sangue rinvenuto alla Plaia. La procura apre un fascicolo

Roma - la Donna trovata carbonizzata è stata bruciata viva : Nessun segno di violenza sul corpo di Maria Cristina Olivi, la 49enne trovata carbonizzata nel parco delle Tre Fontane a Roma- E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia effettuata oggi al policlinico Tor Vergata...

Cagli - ritrovata morta dentro la sua auto la Donna che era scomparsa da ieri : ritrovata morta a Frontone la 64enne di Cagli che da ieri era scomparsa da casa. L'allarme era partita ieri, quando i familiari hanno perso i contatti con la donna che si era allontanata con la sua ...

Bressanone - Donna trovata morta in un appartamento del centro. Arrestato il marito : Il cadavere presentava ferite da arma da taglio. Arrestato il coniuge alla stazione dei treni in stato confusionale, forse voleva uccidersi

Donna trovata morta a Bressanone - fermato il marito : Donna trovata morta a Bressanone, fermato il marito Il cadavere della 57enne, con ferite da arma da taglio, è stato scoperto in un appartamento. A dare l’allarme alcuni parenti che non avevano notizie da giorni. La procura di Bolzano sospetta che l’uomo, bloccato vicino alla stazione, sia il responsabile ...

Donna trovata morta a Bressanone - fermato il marito - : Il cadavere della 57enne, con ferite da arma da taglio, è stato scoperto in un appartamento. A dare l'allarme alcuni parenti che non avevano notizie da giorni. La procura di Bolzano sospetta che l'...

Donna trovata morta in casa : fermato il marito : Da diversi giorni non avevano più notizie di lei, così sono entrati in casa e l'hanno trovata morta, con ferite d'arma da taglio in più punti del corpo. La tragedia in un appartamento del centro storico di...

Bressanone - Donna trovata morta in casa : fermato un uomo : Il cadavere di una donna di 57 anni è stato scoperto questa notte in un appartamento del centro di Bressanone. Non si esclude l'omicidio. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e ...

Bressanone - trovata morta una Donna di 57 anni. Fermato il marito : Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella notte in un appartamento del centro di Bressanone. Secondo le prime informazioni, il marito si trova in stato di fermo perché ritenuto responsabile del delitto. L’allarme è stato dato da alcuni parenti della coppia, che da giorni non avevano più notizie della donna. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e le squadre della scientifica. Inizialmente non era esclusa ...

Roma - Tre Fontane. Trovata Donna carbonizzata : Roma, Tre Fontane. Trovata donna carbonizzata – Il cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato questa mattina alle ore 7.25 nel parco delle Tre Fontane, in zona Eur a Roma, a via Ballardin angolo via Maroso. La donna è stata Trovata da un uomo che stava facendo jogging. L’uomo ha notato il corpo della donna che stava ancora bruciando. Si tratta evidentemente di un fatto accaduto poco tempo prima. Sul posto è giunta la polizia ...

In prognosi riservata la Donna ritrovata a Chiaramonte Gulfi : Ha resistito al freddo e alle ferite riportate nella caduta la donna scomparsa ieri mattina dalla sua casa e ritrovata nella tarda mattinata di oggi

Ritrovata la Donna scomparsa a Chiaramonte Gulfi : E' stata Ritrovata e subito soccorsa la donna di 85 anni, Rosa Ventura, scomparsa ieri mattina a Chiaramonte Gulfi. E' stata trasportata in ospedale.

GE : Donna trovata morta a Plan-les-Ouates - figlio fermato