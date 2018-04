Domenica Live | lite al trucco tra Alessia Mancini | Cristina Buccino ed Elena Morali

“Dov’è?”. Panico in diretta : la Cipriani non si presenta in studio a ‘Domenica Live’. Era il suo momento per l’intervista con Barbara D’Urso - ma non si trovava più. Poi la scoperta : Domenica Live, per la prima volta un bell’imprevisto in diretta. Per colpa di chi? Di Francesca Cipriani! L’ex naufraga, infatti, presentata da Barbara D’Urso, avrebbe dovuto fare il suo ingresso in studio dopo il video riassunto della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Qualcosa, però, durante la diretta è andato storto e dopo l’annuncio della conduttrice nessuno, in realtà, è entrato in studio. Dove era finita Francesca Cipriani? ...

Alessia Mancini e Capriotti : lite dietro le quinte di Domenica Live : Domenica Live: Cecilia Capriotti e lo scontro dietro le quinte con Alessia Mancini Barbara D’Urso ha ospitato a Domenica Live la tosta dell’Isola dei famosi che da piccolina veniva chiamata “la bruttina” da Ambra Angiolini a Non è la Rai: lei è Alessia Mancini, eliminata ad un passo della finale del reality condotto da Alessia Marcuzzi. È stata una delle Veline di Striscia più amate, ma nessuno l’ha amata come Flavio Montrucchio. Si sono ...

Barbara d’Urso perde le staffe : a Domenica Live la sfuriata contro Alessia Mancini : Domenica Live, Barbara d’Urso contro Alessia Mancini: la conduttrice perde le staffe con l’ex naufraga Un colpo di scena inaspettato ha colto di sorpresa i telespettatori oggi durante Domenica Live. Alessia Mancini, ospite di Barabara d’Urso, si è dovuta all’improvviso difendere dalle accuse mosse nei suoi confronti da Elena Morali e Cecilia Capriotti. Secondo quest’ultime, […] L'articolo Barbara d’Urso ...

Domenica Live - Cecilia Capriotti ed Elena Morali - lite in sala trucco con Alessia Mancini : "Hai una faccia di m*rda" (Video) : A Domenica Live non si placano le polemiche e le inimicizie nate tra i naufraghi sull'Isola dei Famosi, anche una volta rientrati in Italia, e anche per motivi non propriamente inerenti al reality. Nella puntata di oggi, Domenica 22 aprile 2018, Alessia Mancini, rientrata in Italia e per la prima volta ospite di Barbara D'Urso, è stata pesantemente attaccata da due ex compagne d'avventura, Elena Morali e Cecilia Capriotti, per un episodio ...

Domenica Live - Amaurys Perez : "Secondo voi avrei aspettato l'Isola per tradire mia moglie?" (Video) : Tra i naufraghi rientrati in Italia dopo l'esperienza in Honduras dell'Isola dei Famosi c'è Amaurys Perez, che nel reality ha sentito molto la mancanza degli affetti più cari, dalla moglie Angela, che ha sposato dodici anni fa, ai tre figli. Amaurys è stato al centro del cosiddetto 'cornagate', sollevato in Italia dalla compagna di avventura Cecilia Capriotti, che sosteneva di aver saputo di un presunto tradimento di Perez. Ospite a ...

Domenica Live - Francesca Cipriani : "All'Isola non ho finto - sono così nella vita" (video) : Terminata l'Isola dei Famosi, i naufraghi sono rientrati in Italia, e tra loro anche l'esplosiva Francesca Cipriani. La bionda è stata protagonista di Domenica Live e ha raccontato la 'sua' Isola: si è classificata quarta ed è indubbiamente considerata la 'vincitrice morale'. Già l'ingresso in puntata è stato ricco di colpi di scena: la Cipriani si è presentata in ritardo per un cambio d'abito, e Barbara D'Urso l'ha ripresa più volte per ...

Eva Henger - niente Domenica Live e confronto con naufraghi : l’attrice spiega il motivo : Eva Henger assente negli studi di Domenica Live. niente confronto con i naufraghi: l’attrice spiega il motivo L’Isola dei Famosi 2018 – tredicesima edizione del reality show – ha chiuso i battenti lunedì scorso. E con la fine del programma si stanno per chiudere anche le infinite polemiche arrivate dall’Honduras. Si stanno, appunto. Ma non […] L'articolo Eva Henger, niente Domenica Live e confronto con ...

Francesca Cipriani in ritardo a Domenica Live : le parole della d’Urso : Barbara d’Urso smaschera Francesca Cipriani a Domenica Live Francesca Cipriani sarebbe dovuta essere la prima ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, peccato però che, dopo il glorioso annuncio della conduttrice napoletana, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non è apparsa in studio. Barbara, basita, ha chiesto spiegazioni al suo regista, ma non ottenendo nessuna risposta ha così cercato di scoprire cosa fosse ...

Valeria Marini/ Dopo l'incontro segreto con Vittorio Cecchi Gori risponderà a Rita Rusic? (Domenica Live) : Valeria Marini a Domenica Live: Dopo l'incontro segreto con Vittorio Cecchi Gori risponderà a Rita Rusic? La showgirl è stata pizzicata a Roma con l'ex produttore cinematografico(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 14:53:00 GMT)

Mimma Foti mamma di Veronica Satti a Domenica Live/ Bobby Solo : "Ricongiungimento? Ridicolo" - replica dell’ex : Mimma Foti mamma di Veronica Satti a Domenica Live replica alle ultime parole di Bobby Solo che si è scagliato contro la figlia, oggi concorrente del Grande Fratello 15.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 14:52:00 GMT)

Domenica Live - Francesca Cipriani spiazza Barbara d’Urso : l’imprevisto in diretta : Francesca Cipriani spiazza Barbara d’Urso a Domenica Live: l’ex naufraga arriva in ritardo durante la diretta Francesca Cipriani oggi è stato letteralmente l’ospite più atteso di Domenica Live. L’ex naufraga, infatti, presentata da Barbara d’Urso, avrebbe dovuto fare il suo ingresso in studio dopo il video riassunto della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Qualcosa, però, […] L'articolo Domenica Live, ...

Isola dei Famosi - finalisti : a Domenica Live/ Resa dei conti : dalla Cipriani a Nino : Isola dei Famosi, finalisti: la Resa dei conti a Domenica Live. Tutti i protagonisti del reality oggi coinvolti in accesissimi faccia a faccia, da Jonathan a Perez, Cipriani, Bianca e Nino.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 14:25:00 GMT)

SPAL Roma streaming live gratis diretta oggi su link - Rojadirecta - siti streaming Domenica 22 aprile : La classifica della Serie A parla chiaro. SPAL e Roma hanno bisogno di tre punti per continuare la rincorsa ai rispettivi obiettivi stagionali. I ferraresi, in casa, hanno già fermato la Juventus.

Gerry Scotti a Domenica Live ho pagato per fare lavorare mio figlio : Il presentatore tv Gerry Scotti si racconta a “Domenica Live”,tra vita privata e carriera. «Sono nato su un tavolo da cucina, in campagna. Quando la levatrice ha visto mia mamma e la scala su cui avrebbe dovuto farla salire, ha detto: facciamolo nascere qui. Sono stato uno degli ultimi a nascere su un tavolo da cucina. Ho la cucina nel DNA». Una delle prime domande di Barbara D’Urso è sul suo peso: «Sì, ho perso dieci chili, ho raddoppiato la ...