Domani sciopero Air France | ok 75% voli

Sanità - infermieri in sciopero oggi e Domani "rinnovo contratto è raggiro" : Tra le varie richieste del sindacato degli infermieri ci sono: direttive e risorse finalizzate a sostenere l'aggiornamento professionale dei professionisti del comparto; direttive e nuove risorse finalizzate all'immediato e stabile riconoscimento, sia economico che giuridico, per la valorizzazione delle competenze cliniche e gestionali degli interessati; direttive finalizzate alla detassazione del salario di produttività, come per il privato, ed ...

Sciopero in Germania - Lufthansa cancella 800 voli per Domani - : Sono 90.000 i passeggeri interessati dallo stop indetto dal sindacato dei Verdi tedesco per domani, 10 aprile. Gli aeroporti coinvolti sono quelli di Francoforte, Monaco, Colonia e Brema

Lufthansa ha cancellato 800 voli per la giornata di Domani a causa di uno sciopero : La compagnia aerea Lufthansa ha dovuto cancellare 800 voli in programma per il 10 aprile, a causa di uno sciopero indetto dal sindacato Verdi. Lo sciopero riguarderà il personale di terra e i vigili del fuoco degli aeroporti di Francoforte, The post Lufthansa ha cancellato 800 voli per la giornata di domani a causa di uno sciopero appeared first on Il Post.

Scuola - Anief : "Docenti e Ata Domani in sciopero" : Beffati 1,2 milioni di docenti e Ata che domani saranno in sciopero ". A dirlo Marcello Pacifico, presidente Anief . "Dopo la firma di Cgil, Cisl, Uil -spiega- che rappresentano il 66% dei lavoratori ...

Roma - Domani sciopero dei trasporti : a rischio bus - metro e ferrovie : Fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Non garantito il servizio dei bus notturni e della linea 913 nella notte tra mercoledì 21 marzo e giovedì 22 marzo

Roma - Domani sciopero bus e metro : Giovedì a rischio per chi deve muoversi con il trasporto pubblico a Roma . Dalla notte, infatti, inizieranno gli scioperi di 24 ore proclamati dai sindacati Faisa Confail, Orsa e Usb "contro la ...

Roma : Sciopero - Domani stop a bus e metro : Lo Sciopero sarà di 24 ore, con fascia di sicurezza fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20 – Roma – Trasporto pubblico domani a... L'articolo Roma: Sciopero, domani stop a bus e metro proviene da Roma Daily News.

Sciopero treni Domani 21 marzo 2018/ Trenord - disagi Lombardia : intanto a Napoli si ferma la Circumvesuviana : Sciopero treni domani 21 marzo 2018: Trenord annuncia la mobilitazione del sindacato Orsa. disagi in vista per i pendolari della Regione Lombardia. Le fasce orarie e gli autobus sostitutivi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:40:00 GMT)

SCIOPERO TRENI Domani 21 MARZO 2018/ Trenord - disagi in Lombardia : fasce orarie e autobus sostitutivi : SCIOPERO TRENI DOMANI 21 MARZO 2018: Trenord annuncia la mobilitazione del sindacato Orsa. disagi in vista per i pendolari della Regione Lombardia. Le fasce orarie e gli autobus sostitutivi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 13:10:00 GMT)

Lo sciopero dei treni di Trenord previsto per Domani - mercoledì 21 marzo : Arriva dopo i due scioperi rimandati dello scorso mese, e durerà otto ore The post Lo sciopero dei treni di Trenord previsto per domani, mercoledì 21 marzo appeared first on Il Post.

Processo di Bussi Domani in Cassazione ma c’è lo sciopero degli avvocati e incombe la prescrizione : Chieti - È in calendario domani l’udienza per il Processo di Bussi davanti la Corte di Cassazione, alla quale si sono rivolti gli imputati condannati in secondo grado dalla Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila. L’udienza è tuttavia a rischio per lo sciopero proclamato dagli avvocati. In verità il codice deontologico dei legali stabilisce che non debba esserci astensione dalle udienze qualora sia imminente la data di prescrizione ...

Domani sciopero penalisti - stop processi : ANSA, - ROMA, 12 MAR - processi penali a rischio Domani e dopoDomani: gli avvocati penalisti si asterranno dalle udienze per protestare contro la mancata approvazione della riforma dell'ordinamento ...

Sciopero : per stop controllori Enav cancellati Domani 130 voli Alitalia : Roma, 7 mar. (AdnKronos) – A seguito dell’agitazione proclamata da alcune sigle sindacali dei controllori di volo dell’Enav per domani (Sciopero nazionale dalle 13 alle 17 ; Sciopero locale presso Roma Fiumicino dalle 10 alle 18), potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli Alitalia. Lo comunica la compagnia che si è vista costretta a cancellare complessivamente 130 voli, sia nazionali che ...

I sindacati “celebrano” la festa delle donne : Domani sciopero dei trasporti di 24 ore : I sindacati “celebrano” la festa delle donne: domani sciopero dei trasporti di 24 ore Previsti cortei, mobilitazioni e flash mob in occasione della Giornata internazionale della donna Continua a leggere L'articolo I sindacati “celebrano” la festa delle donne: domani sciopero dei trasporti di 24 ore proviene da NewsGo.