Diseguaglianze | anche l’Eurostat certifica l’allargamento della forbice tra ricchi e

(Di domenica 22 aprile 2018) Aumentano i dati a confermacrescita dellesociali. A fare i conti questa volta è l’Eurostat secondo cui in Italia latrae poveri si è andata progressivamente allargando, approfondendo il solco che divide due partisocietà ormai sempre più distantiper l’assottigliamento di quello che per anni ha fatto da collante, cioè la classe media. In dettaglio secondo le tabelle appena pubblicate dall’ufficio statistico Ue, nel 2016 il decile più poveropopolazione italiana (cioè il decimosocietà risultato al livello più basso di un’ipotetica classifica dei redditi divisa in 10 fasce) poteva contare appena sull’1,8% dei redditi. Complessivamente quasi un quarto (il 24,4%) del reddito complessivo era percepito invece dal 10%popolazione che si trovava nella fascia più alta. Il confronto con il periodo pre-crisi è ...