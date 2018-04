Di Matteo | Serve un pentito di Stato

Trattativa Stato-Mafia - Di Matteo : «Ora serve un pentito dello Stato» : ] ha fatto da cinghia di trasmissione tra politica e mafia», ha aggiunto Di Matteo. «Il reato contestato è minaccia a corpo politico dello Stato, i mafiosi hanno minacciato a suon di bombe e ...

Pm Di Matteo : serve "pentito di Stato" : 15.39 "I carabinieri che hanno trattato sono stati incoraggiati da qualcuno. Noi non riteniamo che il livello politico non fosse a conoscenza di quanto accadeva. Ci vorrebbe 'un pentito di Stato'".Così il pm Di Matteo "1/2 ora in più", sulla sentenza sulla trattativa Stato-mafia. "Quello che mi ha fatto più male è stato il silenzio assordante di Anm e Csm sulle accuse di usare strumentalmente l'inchiesta",ha denunciato."Dell'Utri è stato ...

Matteo Richetti a Mezz'ora in più : "L'assemblea non basta - serve un Congresso : mi candido a segretario Pd" : "Anche se l'assemblea del Pd dovesse decidere di eleggere un nuovo segretario con pieni poteri, questo avrebbe l'onere di aprire una fase congressuale". Lo ha detto Matteo Richetti a Mezz'ora in più annunciando la sua candidatura alle primarie. "Il 21 aprile all'assemblea se il Pd decide che le primarie si fanno, noi saremo in campo". Ma, avverte Richetti, "sarebbe da irresponsabili spaccare l'assemblea, spero che gruppo dirigente arrivi ...

Matteo Salvini da Mattarella : 'No a veti su Berlusconi - ma se vogliamo un governo che duri serve il M5s' : 'No a un governo senza Silvio Berlusconi . Ma vogliamo un governo che duri, e numeri alla mano bisogna coinvolgere il Movimento 5 Stelle '. Matteo Salvini esce dalle consultazioni con il presidente ...

Giro delle Fiandre 2018 : Gianni Moscon e Matteo Trentin respinti dai muri della Ronde - per vincere serve di più : Gianni Moscon e Matteo Trentin sono stati respinti dai muri del Giro delle Fiandre 2018. I nostri due uomini di punta, insieme a Vincenzo Nibali, sono rimasti nel gruppo di testa fino agli ultimi 30 chilometri poi purtroppo non sono riusciti a cambiare il ritmo e a tenere il passo dei rivali. La Ronde non ha premiato gli sforzi dei due Trentini, presentatisi al via con tante ambizioni ma purtroppo incapaci di essere presenti nel momento in cui ...

Milano-Sanremo 2018 : Matteo Trentin - serve l’invenzione nel finale per giocarsi il successo : Doveva essere la stagione della svolta, ma in questa prima parte è stata soltanto quella della sfortuna. Neanche il tempo di vestire la nuova maglia della Mitchelton-Scott e Matteo Trentin, in quel di gennaio, è caduto in allenamento riportando una frattura costale. Niente di grave, ma uno stop che lo ha costretto a star fermo per qualche settimana e a modificare il calendario di preparazione alla primavera. Ora è arrivato il momento della prima ...

Alessandra Ghisleri : 'Paolo Gentiloni piace ma gli serve Matteo Renzi' : ' Paolo Gentiloni piace ma gli serve Matteo Renz i'. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7, analizza il duo Renzi-Gentiloni: ' Funziona l'insieme. Gentiloni piace ...