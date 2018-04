Di Maio | ultimatum a Salvini Berlusconi chiede «lealtà»

Di Maio lancia un ultimatum a Salvini : «Ha 24 ore per mollare Berlusconi» : Il leader teme che l’incarico a Fico scongeli il Pd: «Ti prego non farmi fare il governo con Renzi»

Consultazioni della Presidente Casellati : 
Ultimatum di Di Maio a Salvini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 20:30 - Terminato l'incontro anche con la delegazione di Fratelli d'Italia. A prendere la parola è stata la Meloni, che ha ribadito gli stessi problemi ben noti a tutti. La leader di Fdl ha ribadito di voler dialogare con altri - nel particolare il Movimento 5 Stelle - ma di non voler tradire il mandato degli elettori, che hanno votato per un centrodestra unito.

Salvini risponde all'ultimatum di Di Maio : "Se non sa fare un passo di lato non sa stare al mondo" : LaPresse, "Chiedete a Di Maio se è disposto a fare un passo di lato per far partire il governo come ho fatto io. Se vi risponderà di no perché vuole fare il premier allora non sa stare al mondo". Così ...

Consultazioni della Presidente Casellati in diretta
Ultimatum di Di Maio a Salvini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 18:35 - Centinaio e Giorgetti sono ancora a colloquio con la Casellati.Ore 18:16 - In attesa del turno di Forza Italia, Silvio Berlusconi si sta confrontando con Gianni Letta a Palazzo Grazioli. Per il momento i capigruppo Centinaio e Giorgetti stanno ancora parlando con la Presidente Casellati.

Di Maio - ultimatum a Salvini : «Tra qualche giorno un forno si chiude». Il leghista : «Vuole Renzi? Si accomodi» : Il leader del Carroccio in Molise, dove domenica si vota. E il 29 aprile c’è la sfida in Friuli Venezia Giulia. La porta chiusa a Calenda: «Mai al governo con il Pd». Il capo politico dei 5 Stelle: «Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi. Le sue parole sulla Siria sono irresponsabili»

Da Di Maio ultimatum a Salvini e Martina poi rivela : Parlamentari in fuga da Forza Italia : Non sarà M5s a spaccarsi, come secondo alcuni retroscena Silvio Berlusconi pensa possa accadere, ma è Forza Italia che rischia di dividersi. Lo dice il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ...