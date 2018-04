Di Maio a Salvini | 24 ore per rompere con Silvio

Il messaggio disperato di Di Maio a Salvini : 'Ti prego non farmelo fare' : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata di domani affiderà l'incarico esplorativo a Roberto Fico, già presidente della Camera, per trovare una maggioranza. Nella storia della nostra Repubblica due mandati esplorativi consecutivi sono anomali, ma sono necessari per 'averle provate tutte' nel formare un nuovo governo. Con Fico potrebbero aprirsi porte finora ritenute chiuse, il presidente della Camera seppur del M5S viene ...

Confermato lo scoop di Affari Di Maio e Salvini : accordo in tasca "Triste per la lenta agonia di Silvio" : "Il Movimento 5Stelle ha paura che Fratelli d’Italia decida di tenersi fuori da un possibile governo. Ci reclama sia per un pieno sostegno al governo che un possibile appoggio esterno. Temono il nostro rifiuto casomai". Le parole di Guido Crosetto, ex sottosegretario alla Difesa nel governo Berlusconi e coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia confermano lo scenario che si è delineato ...

Berlusconi “Salvini leader - ma no Governo con Di Maio”/ Mattarella - domani incarico a Fico per sondare M5s-Pd : Berlusconi, "Salvini è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd. Impossibile Governo con Di Maio": Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Luigi Di Maio disperato - il retroscena. Ultimo messaggio a Matteo Salvini : 'Ti prego - non mi...' : Il mandato esplorativo di Roberto Fico e cresce il panico di Luigi Di Maio . Domani il presidente della Camera , grillino, riceverà l'incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sul ...

Incarico a Fico - pressing sul Colle : Salvini e Di Maio vogliono restare in gioco : Giornata di silenzio e frenetiche trattative telefoniche tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per non archiviare un'intesa che i due tengono calda da settimane. Ancora un giorno prima della nuova...

Di Maio lancia un ultimatum a Salvini : «Ha 24 ore per mollare Berlusconi» : Il leader teme che l’incarico a Fico scongeli il Pd: «Ti prego non farmi fare il governo con Renzi»

Cosa ha detto Luigi Di Maio di Matteo Salvini al Salone del mobile : Luigi Di Maio ha scelto la tribuna del Salone del mobile, per rilanciare con forza la sua intenzione di fare un governo di programma per dare all'Italia "il meglio", come si fa "quando ti nasce un figlio e per lui si vuole il meglio", e per sottolineare la necessità, ancor più dopo la sentenza di Palermo sul rapporto Stato-mafia, di "tutelare il Paese" perché "uno Stato che ...

Berlusconi "ricuce" : "Il leader è Salvini"Di Maio : "Con la Lega si lavorerebbe bene" : "Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è il nostro leader". Lo ha detto Silvio Berlusconi, commentando lo stato di salute della coalizione. Per quanto riguarda le voci su un'apertura al Pd, il presidente di Forza Italia ha precisato: "Non ho mai detto di voler formare un governo coi voti dem"

L’ultimatum di Di Maio : “Nessun terzo nome - Salvini ha ancora 24 ore per rompere con Berlusconi” : Nessun terzo nome. Meno che mai l’incarico pieno al leghista Giancarlo Giorgetti, tesi che circolava ieri veicolata dalla Lega, dando per fatto l’accordo con il M5S, più che altro per sedare l’imbizzarrito alleato Silvio Berlusconi. ...

Governo - Di Maio : 'Con Salvini buon lavoro' - su pensioni attese novità Video : Per la formazione del nuovo Governo, il capo politico del Movimento 5 stelle torna a sollecitare il leader della Lega con il quale si registra ancora una sintonia su diverse questioni di primaria importanza: dalla riforma #pensioni alla riduzione della pressione fiscale, dalla revisione del Jobs act alle modifiche alla legge sulla buona scuola. Ma è in particolare sulla previdenza che si registra più sinergia. Dal superamento della legge Fornero ...

DALLA CINA/ Lao Xi : i veti (Nato e Usa) che fermano il patto Salvini-Di Maio : Salvini non può andare al governo con Di Maio, perché i Poteri transatlantici non vogliono i due da soli a Palazzo Chigi. Serve un'altra soluzione. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:00:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Berlusconi giura fedeltà a Salvini - ma Di Maio non molla (22 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Berlusconi si rimangia gli attacchi a Salvini e giura fedeltà. Nuove prove di intesa tra Movimento 5 Stelle e Lega (22 aprile 2018)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 02:57:00 GMT)