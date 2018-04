Di Maio a bocca aperta | in treno si fa incantare dall’illusionista Maxime | “Ci vuole un

Luigi Di Maio - la poltronissima per chiudere la bocca al rivale Fico : gli offre la presidenza della Camera : Roberto Fico e tutta la sua corrente di ortodossi grillini alla fine hanno avuto ragione. Per l'ex presidente della commissione di Vigilanza Rai ha pagato l'idea di mostrarsi infuriato a Rimini, ...

'Chi farà lingua in bocca col miracolato Di Maio?'. Feltri - la cannonata : cosa rivela su Forza Italia e Pd : Ieri per esempio mi sono trovato addirittura d' accordo su alcune cose, non tutte, con Mario Calabresi, direttorino della Repubblica, il quale ha detto che a volte la politica è l' arte del ...