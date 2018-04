De Grandis | ' Milan | via Kalinic e André Silva per soldi'

Milan - Gattuso : "Persa una Grandis sima occasione per la Champions" : l'analisi - "Abbiamo creato tantissimo, anche se senza veemenza - spiega il tecnico del Milan a Premium Sport -: oggi ci è mancata la voglia con cui bisogna entrare in area e siamo anche stati ...

Milan Arsenal in tv domani - Gattuso/ “In confronto a Wenger sono un pulcino - Astori un Grandissimo” : Milan Arsenal in tv domani, Gattuso: “In confronto a Wenger sono un pulcino, Astori un grandissimo”. Conferenza stampa del tecnico rossoneri per la gara di Europa League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 15:29:00 GMT)