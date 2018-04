Crotone | Zenga | “metteremo in difficoltà l’Udinese”

Serie A Crotone - Zenga : «Udinese - dovrai essere brava per batterci» : Crotone - "Noi abbiamo le carte per mettere in difficoltà l' Udinese e sono convinto che loro dovranno essere davvero bravi per poter battere il Crotone " . E' un Walter Zenga spavaldo quello che ...

Serie A Crotone - Zenga : «Impossibile non soffrire contro la Juventus» : Crotone - "Era comunque impensabile non soffrire la qualità dei bianconeri. E' una squadra organizzata benissimo. Noi dobbiamo giocare in questo modo, visto che la giocheremo fino alla fine con questa ...

Crotone-Juventus - Zenga : “ce la giochiamo” : E’ un Crotone tutt’altro che arrendevole o rassegnato quello che Walter Zenga si prepara a mandare in campo domani sera contro la capolista Juventus. L’allenatore rossoblu è intenzionato ad impiegare il miglior Crotone, rinunciando a qualsiasi forma di turn over ed utilizzando anche calciatori diffidati, senza preoccuparsi di preservarli in vista della gara di domenica con l’Udinese, piu’ importante in chiave ...

Serie A Crotone - Zenga : «Buffon? Io al suo posto avrei fatto peggio...» : TORINO - "Sarà una partita difficile. La Juventus dà tre gol a tutti e ultimamente è in grande salute" . Il tecnico del Crotone , Zenga , si prepara al prossimo impegno di campionato, contro i ...

Serie A Crotone - Zenga : «Sul gol del Genoa c'era un fallo» : GENOVA - Walter Zenga ha commentato con amarezza la sconfitta subita in casa del Genoa. Il tecnico del Crotone riconosce alcuni limiti dei suoi nel post gara: "In area di rigore ci siamo arrivati, le ...

Serie A Crotone - Zenga : «Ci è mancato solo il gol» : GENOVA - Il Crotone ha perso 1-0 l'importante scontro salvezza in casa del Genoa. A fine gara ecco le parole del tecnico dei calabresi Walter Zenga : "In area di rigore ci siamo arrivati, le occasioni ...

Genoa-Crotone alle 18 La Diretta Zenga a caccia di punti salvezza : Il Genoa per mettere la parola fine allo spavento coinciso con la situazione di classifica al momento dell'arrivo del tecnico Ballardini, subentrato a Juric; il Crotone per cercare punti utili alla ...

Serie A Crotone - Zenga : «Genoa? Con Ballardini ha trovato solidità» : Crotone - "Affrontiamo un Genoa che gioca molto bene, si sa difendere bene, ha subito pochissimi gol soprattutto a Marassi. Da quando è arrivato Ballardini ha solidità, è una squadra pragmatica. Hanno ...

Serie A Crotone - Zenga : «Siamo feriti ma non morti» : Crotone - Zenga ha parlato prima della prossima sfida di campionato: " Noto che c'è un disfattismo clamoroso. Io non voglio cambiare il mondo, non sono Don Chisciotte, ma nel calcio non si può prevedere cosa accadrà nella prossima gara, che io penso sempre di poter vincere. Leggere sempre che c'è crisi, che c'è nervosismo, crea ...

