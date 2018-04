Cristiano Ronaldo è nei guai con il fisco spagnolo

agi

(Di domenica 22 aprile 2018) Si aggrava la posizione di Cristiano Ronaldo nel caso di frode fiscale in Spagna che nelle prossime settimane potrebbe costargli il rinvio a giudizio da parte della donna giudice istruttore del tribunale di Pozuelo de Alarcon. Secondo El Mundo, nuovi documenti diffusi da Football Leaks mostrano che l'attaccante portoghese del Real Madrid utilizzò una holding in Lussemburgo e un fondo fiduciario nel paradiso fiscale dell'isola di Jersey, sulla Manica, per eludere iliberico dal 2015, quindi anche oltre il periodo 2011-2014 al centro dell'indagine. In questo caso sarebbero stati occultati investimenti in campo turistico e la nuova accusa verrebbe ad aggiungersi a quella per una frode fiscale di 14,7 milioni di euro tra il 2011 e il 2014 in cui Ronaldo avrebbe simulato di cedere i propri diritti d'immagine alla Tollin Associates LTD, ...