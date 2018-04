Costringe il figlio a vedere il padre | giudice rimosso

Punizione esemplare al figlio bullo : lo Costringere a correre a scuola : Un video sta facendo discutere tutta l'America. Negli Stati Uniti è diventato virale un video in cui si vede un bambino correre sotto la pioggia mentre il padre lo segue con l'auto (e riprende il figlio col cellulare).Il bimbo ha 10 anni e con lo zaino sulle spalle corre verso lo scuola di prima mattina. Fuori piove e lui si inzuppa tutto. Non lo fa per scelta, ovviamente. È stato il padre a costringerlo a questa Punizione. Una ...