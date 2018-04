Corretto un bug relativo ad allarmi e promemoria su Google Home

Nintendo conferma che il bug sulla visualizzazione del tempo di gioco sarà Corretto con un patch : Nintendo ha confermato che il problema di visulaizzazione del tempo di gioco che affligge le Switch con ormai un anno sulle spalle verrà corretto tempestivamente con un aggiornamento, riporta Nintendoeverything.Come abbiamo infatti potuto notare, il conteggio del tempo di gioco viene visualizzato in modo errato su giochi che sono stati giocati ormai per più di un anno. Invece di mostrarci quanto tempo abbiamo giocato, il sistema ci mostra che ...