Concerto del Primo Maggio 2018 | l’evento condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi

Con il BIT del Primo Maggio vinci il backstage del Concerto : Per celebrare la festa dei lavoratori Atac ha realizzato 100 mila BIT (Biglietto integrato a tempo) dedicati al concerto del Primo Maggio. I titoli sono in vendita da ieri in tutte le biglietterie Atac e consentiranno di partecipare all’estrazione di dieci pass per accedere al backstage del tradizionale evento musicale a Piazza San Giovanni. I BIT Serie […]

Ambra Angiolini e Lodo presentano il Concertone del Primo Maggio : Indietro 20 aprile 2018 2018-04-20T15:04:16+00:00 ROMA – Ambra Angiolini e Lodo GUENZI de Lo Stato Sociale conducono il Concertone del Primo Maggio 2018 di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany! I due presentatori sono anche autori del programma. Questi i nomi degli artisti ad oggi confermati che saranno sul palco […]

Video delle prove del Concerto di Emma a Tokyo - Mi parli piano sbarca in Giappone : Le prove del concerto di Emma a Tokyo sono iniziate. A darne notizia è la stessa artista, che ha postato un Video sui suoi social nel quale canta Mi parli piano, brano tratto dal suo ultimo disco Essere qui. L'approdo dell'artista salentina sul palco Giapponese è previsto per il 21 di aprile, ma il soundcheck per portare uno spettacolo degno di questo nome è già iniziato. Nei giorni scorsi, Emma aveva manifestato tutte le sue paure sui ...

Ufficiali i conduttori del Concerto del Primo Maggio a Roma con Lodovico Guenzi di Lo Stato Sociale : I conduttori del Concerto del Primo Maggio sono finalmente Ufficiali. Dopo Clementino e Camila Raznovich, ecco chi sarà a guidare la nuova edizione della celebre manifestazione capitolina organizzata dai sindacati nel giorno della Festa dei Lavoratori. Il volto femminile dell'edizione 2018 è quello di Ambra Angiolini, professionista rodata che non si farà di certo intimorire dalla portata dell'evento. Con lei anche Lodovico Guenzi di Lo ...

Montegiorgio. Un 2 giugno da capitale del rap : Gue Pequeno la star del mega Concerto all'ippodromo San Paolo : A inizio 2018 pubblica Infamity show, il primo singolo del suo nuovo album per Sony Music, No comment che, pur conservando un'impronta underground, oltre a battere il record di streaming italiano di ...

Roger Waters - la recensione del Concerto al Forum di Assago : dalla toccante Time alla perfezione di Mother. La serata brano per brano : recensione brano per brano della data di “Us + them” andata in scena il 18 aprile 2018 al Forum di Assago di Milano. Cioè ieri. Avevo visto lo stesso tour l’11 settembre 2017 a New York, Barclays Arena, e lo vedrò anche il 24 aprile a Bologna e il 6 luglio a Londra (Hyde Park). Breathe. Introdotta da Speak To Me, sancisce l’inizio dello show. Esecuzione impeccabile, quasi scolastica. Waters, in questo tour, vuole cominciare “piano”. One Of These ...

I Tears for Fears hanno rimandato al febbraio del 2019 il Concerto previsto a Milano per il 23 maggio : La band britannica dei Tears for Fears ha rimandato a causa di «preoccupazioni di mediche non previste» le date del loro prossimo tour, che sarebbe dovuto cominciare il 27 aprile a Leeds, in Inghilterra, e che il 23 maggio sarebbe The post I Tears for Fears hanno rimandato al febbraio del 2019 il concerto previsto a Milano per il 23 maggio appeared first on Il Post.

Assisi - applausi al Concerto inaugurale dell'Euroschool : Assisi "San Francesco sono sicuro che sarà stato alla finestra ad ascoltare i vostri canti. Vi ringrazio per questo concerto e vi invito a tornare anche il prossimo anno". Con queste parole Padre ...