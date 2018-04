Concerto del Primo Maggio 2018 | l’evento condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi

È Giulio Mastrovito il vincitore del biglietto per il Concerto dei Mnozil Brass : Mastrovito ha immaginato una versione intrigante della canzone Una Vita in Vacanza de Lo Stato Sociale rivisitato dallo straordinario gruppo austriaco

Ermal Meta parteciperà al Concerto del Primo Maggio a Roma! : In Piazza San Giovanni The post Ermal Meta parteciperà al Concerto del Primo Maggio a Roma! appeared first on News Mtv Italia.

Anche Ermal Meta al Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma con i brani di Non abbiamo armi (video) : Ci sarà Anche Ermal Meta al Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma nel cast degli artisti di quest'edizione, per il consueto appuntamento che anima piazza San Giovanni nella giornata della Festa dei Lavoratori, promosso dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Il cantautore si aggiunge alla line-up del Concertone per il secondo anno consecutivo, visto che si era già esibito nell'edizione 2017, come ha ricordato ...

Bari. Concerto dell’Orchestra sinfonica all’Archivio di Stato : Giovedì 26 aprile, alle ore 21.00, presso l’Archivio di Stato a Bari (Via Pietro Oreste, 45) l’Orchestra sinfonica metropolitana si

Aversa - 'Musica per Cimarosa' : Concerto gratuito all'Hotel del Sole - : Continua la rassegna "Cimarosa Torna a Casa", organizzata dall'Assessorato alla Cultura Città di Aversa, retto da Alfonso Oliva , finanziata attraverso i Poc dalla Regione Campania, in particolar modo ...

Nduccio aprirà il Concerto del Primo Maggio di Pescara : L'auspicio è che tanti scelgano Pescara per quel giorno e tornino a dare un sostegno reale al lavoro, alla nostra economia turistica e commerciale, senza rinunciare al divertimento com'è sempre ...

Le foto del Concerto per il compleanno della regina Elisabetta II : Ha compiuto 92 anni ed è andata a un concerto in suo onore alla Royal Albert Hall, con Sting e Kylie Minogue The post Le foto del concerto per il compleanno della regina Elisabetta II appeared first on Il Post.

Ci sono tutti (tranne Kate e Filippo) al Concerto per il compleanno della Regina : Camilla, Duchessa di Cornovaglia, la Principessa Eguenie, la Principessa Beatrice, il Principe Carlo, Principe di Galles, Lady Louise Windsor, Sophie, Contessa di Wessex, il Principe William, Duca di Cambridge, la Principessa Anna, Principessa Reale, il Vice Ammiraglio Sir Timothy Laurence, il Principe Harry, la new entry Meghan Markle e il Principe Edoardo. tutti i più importanti reali di Inghilterra (o i futuri reali) hanno accolgono il 21 ...

Concerto del Primo Maggio 2018 - l’evento condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi : Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale condurranno il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany.

Con il BIT del Primo Maggio vinci il backstage del Concerto : Per celebrare la festa dei lavoratori Atac ha realizzato 100 mila BIT (Biglietto integrato a tempo) dedicati al concerto del Primo Maggio. I titoli sono in vendita da ieri in tutte le biglietterie Atac e consentiranno di partecipare all’estrazione di dieci pass per accedere al backstage del tradizionale evento musicale a Piazza San Giovanni. I BIT Serie […]

Incendio Muntisel : sConcerto a Varallo - Le foto del disastro : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incendio Muntisel: sconcerto a ...

Ambra Angiolini e Lodo presentano il Concertone del Primo Maggio : Indietro 20 aprile 2018 2018-04-20T15:04:16+00:00 ROMA – Ambra Angiolini e Lodo GUENZI de Lo Stato Sociale conducono il Concertone del Primo Maggio 2018 di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany! I due presentatori sono anche autori del programma. Questi i nomi degli artisti ad oggi confermati che saranno sul palco […]

Concerto Primo Maggio 2018 : il cast. Conducono Ambra e il biondino riccio dello Stato Sociale : Ambra Negli anni 90 sarebbe Stato probabilmente impensabile. Chi andava al Concerto del Primo Maggio era contro Ambra e il mondo che rappresentava. Ora, che di acqua ne è passata sotto i ponti e le sue scelte sono diventate “radical chic”, l’ex ragazza di Non è la Rai conquista la conduzione dell’evento romano. Accanto a lei, ad accompagnare la giornata dei lavoratori in musica, Lodo Guenzi, il biondino riccio de Lo Stato ...

SConcerto a Mattino Cinque : la Panicucci “sbrocca” in diretta. Non contenta della sfuriata contro il collega Gianluca Vecchi - Federica ci ricasca e - durante il servizio - perde la testa. Il video che la inchioda. Vi siete accorti? : Era febbraio 2018 e, in tv, era successa una cosa che aveva fatto scalpore. O meglio, che aveva fatto discutere. E parecchio. Al centro della polemica Federica Panicucci che, durante il programma Mattino Cinque, aveva espresso parole poco gentili nei confronti del collega Francesco Vecchi. Striscia la Notizia, ovviamente, l’ha “tanata” e le ha consegnato anche un bel tapiro d’oro. Ma cosa era successo? Vecchi stava conducendo in studio un ...