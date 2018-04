Clima | Caritas Internationalis ed altre istituzioni cattoliche abbandonano gli

meteoweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018) In occasione della Giornata internazionale della Terra, 35, tra cui– un’istituzione ufficiale della Chiesa con sede nella Città del Vaticano e una delle più grandi organizzazioni umanitarie del mondo che ha un’enorme influenza a livello globale – annunceranno la loro decisione di abbandonare gli investimenti nei combustibili fossili. Dal momento che alcune di queste importantihanno una connessione diretta con la gerarchia del Vaticano ed un notevole bacino di investimenti istituzionali, questo annuncio rivela una nuova forza per combattere l’utilizzo dei combustibili fossili all’interno della Chiesa cattolica. Secondo il Movimento Cattolico Mondiale per il, questa dichiarazione, inoltre, eserciterà una notevole pressione sulla Banca Vaticana affinché abbandoni gli investimenti nei combustibili ...