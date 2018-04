Cinema | addio a Verne Troyer | morto a 49 anni il Mini-me di Austin Powers

Cinema - addio a Vittorio Taviani regista di Padre Padrone : Il mondo del Cinema piange il grande regista Vittorio Taviani, morto a Roma, dopo una lunga malattia, all’età di 88 anni il 15 aprile. Con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del Cinema italiano da Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77) a La Notte di San Lorenzo a Kaos fino a Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Lo annuncia all’ANSA una delle figlie, Giovanna. Per volontà della famiglia ...

Vittorio Taviani morto - addio al regista premiato a Cannes e Berlino. Con il fratello Paolo nella storia del Cinema : Questa mattina è morto a Roma Vittorio Taviani, regista che insieme al fratello Paolo, ha diretto film che sono entrati nella storia del cinema italiano, come Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77), La Notte di San Lorenzo, Caos e Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Il regista aveva 88 anni ed era malato da tempo. L’ultimo lavoro, presentato alla Festa di Roma e al Festival di Toronto, è stato Una questione privata, ...

