Cia Sicilia chiede tavolo tecnico su PSR

Sicilia : Cia - tavolo tecnico per sbloccare risorse Agea e Psr : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "L’apertura di un tavolo tecnico di confronto e condivisione con i rappresentanti delle organizzazioni agricole, dell’assessorato regionale all’Agricoltura e di Agea per dare risposte ai problemi che sono tecnicamente da risolvere". E' la proposta lanciata nel corso de

Sicilia : M5S - al tavolo tecnico su autismo solo assoCiazione della Pennino : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "All'assessore alla Salute Ruggero Razza stanno talmente a cuore le sorti della disabilità in Sicilia da inserire al tavolo tecnico per il riordino e la riorganizzazione della rete assistenziale una sola associazione, la Parlautismo Onlus che non solo non è assolutamen

Made in Italy - catena Usa Wegmans a cacCia di prodotti siciliani : Roma, 20 apr. , askanews, La catena statunitense Wegmans supermarket punta nei prodotti siciliani e ha scelto Gustoso Sicilian Food Excellence, la linea, nata lo scorso dicembre, che raccoglie 14 ...

Vitalizi - in Sicilia 324 ex deputati regionali bruCiano oltre 18 milioni di euro l'anno : L'assemblea regionale Siciliana spende ogni anno 18,3 milioni di euro per gli assegni Vitalizi riconosciuti agli ex onorevoli del parlamento della regione autonoma. Dal report pubblicato dall'Assemblea...

Cala il sipario sul 56° Congresso Nazionale dei Giovani CommerCialisti. Modica per tre giorni capitale siciliana del turismo congressuale ... : ... ristoranti e spostamenti, ha comportato un giro d'affari di oltre mezzo milione di euro, è facile ipotizzare un ritorno milionario per il territorio e un'occasione importante per l'economia locale. ...

Sicilia : organizzazioni artigiani - accorpamento Crias stralCiato da finanziaria (2) : (AdnKronos) - "Armao - aggiungono Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai - ci ha illustrato la programmazione riguardante l'ipotesi di riforma che certamente va studiata, approfondita, condivisa e calibrata a misura delle imprese artigiane per le quali il credito agevolato risulta irrinunciabile

Sicilia : organizzazioni artigiani - accorpamento Crias stralCiato da finanziaria : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - "L’articolo sull’accorpamento di Crias e Ircac all’Irfis, che espressamente recita concentrazione dei fondi degli enti finanziari regionali, sarà stralciato dalla legge di stabilità 2018 all’esame dell’Ars". Ad annunciarlo sono Cna, Confartigianto, Casartigiani e Claai

Vaccini - casi di morbillo in Sicilia : per RicCiardi (ISS) c’è un “problema acuto” : “In Sicilia non c’è un’emergenza morbillo, ma un problema acuto“, spiega Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità), in occasione della presentazione a Roma del progetto ‘Abbiamo i numeri giusti’, in riferimento ai recenti casi di morbillo registrati in Sicilia. “Quello che ci sconvolge è che ogni 3 mila casi di morbillo c’è un decesso. In Italia siamo arrivati, per un ...

Maltempo Sicilia : forte vento - 50 interventi nella notte a Palermo e provinCia : Forti raffiche di vento hanno sferzato Palermo e provincia nella notte: una cinquantina gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco del comando provinciale, soprattutto per alberi caduti in strada, tettoie volate dai balconi e verande, intonaci crollati. interventi per alberi su strada anche sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, sulla statale Palermo Sciacca e Palermo Agrigento, a Misilmeri, Corleone, Contessa Entellina, Ficuzza, ...

Sicilia - Sgarbi lanCia gli 'Stati Generali dei beni culturali" a Gangi : ... i delegati degli assessorati coinvolti , Infrastrutture, Territorio, Turismo, Istruzione , Attività produttive, Agricoltura ed Economia, si sono confrontati nella definizione dei contenuti della ...

Sicilia : GucCiardi (Pd) - Salemi sia riconosciuta 'città d'arte' : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - "La città di Salemi, in ragione del suo patrimonio storico, artistico e culturale e dei valori simbolici di cui è testimone, deve essere riconosciuta come 'città d’arte e cultura'". Così il deputato regionale del Pd Baldo Gucciardi che ha presentato un ddl per il ricono

Assenteismo - metà impiegati di un comune siciliano indagati : 'FacCiamo così da 30 anni' : Ventitré dipendenti su 40 del comune di Ficarra , Messina, sono indagati per Assenteismo. Un numero record emerso da un'inchiesta della Procura di Patti che ha portato alla sospensione dalla funzione ...

Sicilia : Codacons annunCia esposto contro 'furbetti' legge 104 : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Dopo la denuncia del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che oggi, in conferenza stampa ha dichiarato che in Sicilia "ci sono dipendenti regionali che si sono fati adottare da anziani malati per potere usufruire dell legge 104", il Codacons annuncia un esp

Sicilia - il presidente Musumeci : “Ci sono dipendenti regionali adottati da anziani per benefiCiare della legge 104” : Si sono fatti adottare da anziani malati per poter beneficiare della legge 104, che concede permessi retribuiti a chi assiste familiari con handicap. È quello che hanno fatto alcuni dipendenti della Regione Siciliana. A raccontarlo in conferenza stampa, il governatore dell’isola Nello Musumeci.”È possibile che su 13mila dipendenti, 2.350 usufruiscano della legge 104?”, è la domanda retorica del presidente eletto dalla ...