Ci sono dei dubbi sulla storia della ragazza italo-pakistana uccisa per aver rifiutato un

Cani e gatti sono invecchiati - il 48 per cento dorme nel lettone dei proprietari : Di cure a misura di animali da compagnia si è discusso al Cosmofarma, manifestazione di riferimento per il mondo delle farmacie in corso alla fiera di Bologna. 'Il 50% degli italiani ospita un ...

Elezioni Molise - dei 331mila aventi diritto più di uno su 4 sono residenti all’estero : Domenica 22 aprile il piccolo Molise diventerà il centro del dibattito politico italiano. Il risultato delle Elezioni regionali, insieme a quello del Friuli Venezia Giulia, sarà infatti un passaggio decisivo nella partita per il governo. Tutta la responsabilità nel decretare chi sarà il vincitore nel secondo tempo della corsa a due tra centrodestra e Movimento 5 Stelle è sulle spalle di appena 331.253 elettori, 162.936 maschi e 168.317 femmine ...

Isola dei Famosi - Alessia Mancini/ "sono stata temuta e odiata" - complotto contro di lei? : Isola dei Famosi 2018: Alessia Mancini parla della sua esperienza in Honduras svelando l'accordo tra Eva Henger e Francesco Monte e commentando il rapporto con Rosa Perrotta.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Bonus al Comune di Roma : bocciato solo il 2 - 6% dei dipendenti. Ma i servizi sono scadenti : A Roma, i soldi destinati ai dipendenti comunali, per lo svolgimento e la manutenzione dei servizi, aumentano, ma i cittadini continuano a denunciarne i limiti.I 24mila dipendenti comunali del Comune di Roma hanno ricevuto in totale quasi 45 milioni di euro, come premi per la produttività per l'anno 2016. Tuttavia i servizi offerti ai Romani continuano a lasciare insoddisfatti i cittadini, come viene riportato da Tgcom24.L'Agenzia per il ...

Verissimo : gli ospiti di sabato 21 aprile 2018 sono i naufraghi de L’Isola dei Famosi : Verissimo 2018: sabato 21 aprile ospite il vincitore de L’Isola, Nino Formicola Secondo le anticipazioni ufficiali, tra gli ospiti di Verissimo di sabato 21 aprile 2018 c’è anche l’ultimo vincitore de L’Isola dei Famosi. Domani Nino Formicola si “confessa” da Silvia Toffanin in quella che è la sua prima intervista tv dopo che pochi giorni fa è stato […] L'articolo Verissimo: gli ospiti di sabato 21 ...

Berlusconi contro M5s : “È il partito dei disoccupati - sono disgustato” : Il leader di Forza Italia attacca duramente i 5 Stelle e apre ad un’alternativa “con uomini saggi” dei gruppi misti ed esponenti del Pd

Salorno - il 50% dei bimbi all'asilo sono stranieri : Salorno. A Salorno saranno 41 i bambini di origine straniera su un totale di 83 iscritti a frequentare l'asilo nel prossimo anno scolastico. Nel primo paese dell'Alto Adige provenendo da sud la ...

Salvini : “Il M5S tolga il veto su Berlusconi”. Di Maio : “Dialogo con Lega - ma ci sono dei limiti” - però apre al sostegno esterno di Fi e Fdi : L’incontro tra Luigi Di Maio, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, rappresentanti del M5S, e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che ieri ha ricevuto un mandato esplorativo dal Capo dello Stato Mattarella è durato circa un’ora. Di Maio ha risposto a Salvini che ne primo pomeriggio aveva invitato i 5S a non porre veti a Berlusconi: «Co...

Governo - Di Maio : “Disponibili a parlare di programmi ma ci sono dei limiti : al tavolo solo con Salvini” : “Resta aperto l’invito a formare il Governo con due forze politiche, ma non ci si può chiedere di ricominciare daccapo con tavoli”. Così Luigi Di Maio al termine del colloquio con la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, incaricata di formare il nuovo Governo. “Con molta onestà vi dico: andremo avanti ma senza pensare a colpi di scena a Di Maio al tavolo con quattro partiti a trattare sui ministri, a Di Maio al ...

Torino - il capo dei vigili sul premio a chi farà più multe : "sono i cittadini a chiederci di essere rigorosi" : Bezzon replica alle polemiche: "Non siamo gabellieri, ma le infrazioni aumentano e i morti sulle strade pure: bisogna intervenire"

Striscia la Notizia : a Roma borseggiatori e ladri sono l’incubo dei turisti : Striscia la Notizia: a Roma borseggiatori e ladri sono l’incubo dei turisti L’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione continua a documentare la situazione nelle strade della Capitale Continua a leggere

Tribeca Film Festival : quest'anno le donne sono quasi la metà dei prescelti : NEW YORK - E' il Festival newyorchese per eccellenza, tradizionale e tuttavia aperto allo sperimentale, proiettato sul futuro ma con un occhio al passato, una festa di gioia e malinconia. E quest'anno ...

L’aspartame fa male? Le tinture dei capelli sono cancerogene? Arriva il blog anti fake news : L’aspartame fa male. Le bombolette spray bucano l’ozono. Le tinture per capelli sono cancerogene. Vero o falso? Difficile, a volta, distinguere le fake news che riguardano la chimica e i suoi prodotti: per fare chiarezza e fornire qualche notizia in più, Federchimica, la Federazione nazionale dell’Industria chimica, lancia il blog “Fatti, non fake! – tutto quello che vorresti sapere sulla chimica e non hai mai osato ...