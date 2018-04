Chievo | Inglese | ' Vogliamo punti in casa'

Napoli - domenica contro il Chievo dei mancati ricambi Inglese e Giaccherini : Il Napoli si è messo in tredici, come si evince dai numeri evidenziati dall'edizione odierna della Gazzetta con riferimento ai calciatori più impiegati da Sarri. Le scelte dell'ex tecnico del Empoli e ...

Chievo - Inglese : 'Dobbiamo salvarci - questo è lo spirito giusto' : Roberto Inglese , attaccante del ChievoVerona , è intervenuto al termine del primo tempo , 1-2 il risultato parziale, . Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport : Gol meraviglioso: avete ribaltato ogni certezza. 'Sì, non è mai facile venire giocare a San Siro contro una squadra forte come il Milan. Siamo stati bravi a non perdere la lucidità dopo lo ...