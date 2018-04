CHE TEMPO CHE FA Anticipazioni e ospiti | Giorgio Napolitano | Claudio Bisio | Toto Cutugno

RUDIMENTAL/ Il collettivo autore di “These days” pronto al tour mondiale (CHE TEMPO che fa) : La fama del collettivo britannico RUDIMENTAL è stata accresciuta dal successo del singolo These Days. Oggi saranno ospiti di Che tempo che fa in attesa del tour mondiale(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:01:00 GMT)

MARA MAIONCHI/ La talent scout dai modi bruschi che piace tanto in tv (CHE TEMPO che fa) : Questa sera MARA MAIONCHI sarà fra gli ospiti di Fabio Fazio su Rai 1, per il programma Che tempo che fa. Molto ricercata in tv, ha ancora un buon fiuto per i talenti musicali(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:39:00 GMT)

REINHOLD MESSNER/ L’alpinista festeggia i 40 anni della scalata dell’Everest (CHE TEMPO che fa) : REINHOLD MESSNER sarà ospite della puntata di Che tempo che fa a distanza di 40 anni dalla scalata dell'Everest con cui è entrato nella storia dell'alpinismo mondiale(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:34:00 GMT)

SARA SIMEONI/ Dal record del salto in alto all’oblio (CHE TEMPO che fa) : Il nome di SARA SIMEONI è conosciuto per un grande traguardo nel salto in alto. Questa sera l'ex atleta sarà tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:24:00 GMT)

MARCO TRAVAGLIO/ Il Direttore del Fatto Quotidiano : Pd e M5s speranza per l’Italia (CHE TEMPO che fa) : Questa sera MARCO TRAVAGLIO sarà ospite di Che tempo che fa per tastare il polso degli ultimi eventi politici italiani. Negli ultimi giorni ha parlato di M5s, Pd e Berlusconi(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:10:00 GMT)

“CHE TEMPO che fa” – Ventiseiesima puntata del 22 aprile 2018 – Luca Argentero - Claudio Bisio e Toto Cutugno tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiseiesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiseiesima puntata del 22 aprile 2018 – Luca Argentero, Claudio Bisio e ...

MotoGp AmeriCHE : quarte libere - Marquez miglior tempo : Marc Marquez chiude davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp delle Americhe di motociclismo, classe MotoGp. Il campione del mondo in carica ha fatto segnare il miglior tempo con 2.04.686, precedendo le Yamaha di Maverick Vinales , +0.052, e di Valentino Rossi , +0.437, . Un po' più staccati tutti gli altri, con Andrea ...

LIVE ManCHEster United-Tottenham - cronaca e risultato in tempo reale : inizia il secondo tempo : Photo by Alex LIVEsey/Getty Images© scelta da SuperNews , Manchester United-Tottenham 1-1 49 - la ripresa comincia come il primo tempo, con gli Spurs che mantengono il predominio del possesso palla. ...

LIVE ManCHEster United-Tottenham - cronaca e risultato in tempo reale : botta e risposta a Wembley : Photo by Alex LIVEsey/Getty Images© scelta da SuperNews , Manchester United-Tottenham 1-1 28 ancora United pericoloso, cross di Sanchez per Lingard . Il 14 dei Red Devils non riesce a impattare bene ...

LIVE Moto2 - GP AmeriCHE 2018 in DIRETTA : nella FP3 miglior tempo di Mattia Pasini su Marquez e Oliveira - settimo Bagnaia : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere e delle qualifiche del GP delle Americhe 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si partirà alle ore 17.

LIVE MotoGP - GP AmeriCHE 2018 in DIRETTA : qualifiCHE (sabato 21 aprile). Risultato e classifica in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche della MotoGP ad Austin, Gran Premio delle Americhe 2018. Per quanto visto nelle prove libere, il grande favorito sarà lo spagnolo Marc Marquez (Honda), un fulmine sia in condizioni di asciutto che da bagnato. Attenzione proprio al meteo: la pioggia è una minaccia concreta e potrebbe rivoluzionare i valori in campo. Punterà alla prima fila Valentino Rossi (Yamaha). Il Dottore è apparso ...

MotoGp AmeriCHE : terze libere - Marquez miglior tempo : La pioggia ha disturbato la terza sessione di prove libere del Gp delle Americhe di motociclismo, classe MotoGpm, consentendo ad Andrea Iannone di conservare il miglior tempo combinato, segnato nella ...

LIVE MotoGP - GP AmeriCHE 2018 in DIRETTA : prove libere 3 - sabato 21 aprile - . Risultato e aggiornamenti in tempo reale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE MotoGP - GP AmeriCHE 2018 in DIRETTA : prove libere 3 (sabato 21 aprile). Risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Austin i piloti avranno a disposizione 45 minuti per gli ultimi test e per trovare la giusta messa a punto delle loro moto. Dopo le prove libere di ieri, i centauri cercheranno di capire al meglio i segreti del tracciato in vista delle qualifiche che si disputeranno nella serata italiana e soprattutto della ...