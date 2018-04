Che cuore la Ternana | il Benevento torna in serie B

Il Team Astana colpisce nel profondo del cuore : impossibile trattenere le lacrime col VIDEO-TRIBUTO per MiChele Scarponi : Un video commovente ed emozionante: l'Astana ha deciso di ricordare così Michele Scarponi ad un anno dalla sua scomparsa È passato un anno, ma abbiamo ancora difficile credere che Michele non è più ...

Nino Castelnuovo - l'uomo di Olio Cuore ricoverato. La moglie disperata : 'Siamo in difficoltà economiChe' : 'Nino Castelnuovo si trova in clinica perché ha da tanto tempo un problema agli occhi e ultimamente si è tanto aggravato'. A raccontare il dramma dell'uomo di Olio Cuore è la moglie, Cristina Di ...

Nino Castelnuovo - il dramma dell'uomo di Olio Cuore : 'Gravemente malato - in difficoltà economiChe' : Il pubblico italiano - di una certa età - ricorderà sicuramente Nino Castelnuovo , diventato famosissimo attore degli spot di un famoso marchio di Olio. Oggi però l'attore è in gravissima difficoltà, ...

Verissimo - Bianca Atzei : “Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente è una cosa Che ti devasta e ti cambia” : “Ad un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale. Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata. Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera. Non ho raccontato niente durante l’Isola per non fare la vittima“: queste le parole con le quali Bianca Atzei ha raccontato a Verissimo questo suo momento ...

Giorgio Bolognese - la musica Che parla al cuore in silenzio : Come? Attraverso la rappresentazione e la messa in scena di spettacoli di solidarietà, aventi per protagonista artisti emergenti e non. Giogio Bolognese, inoltre, è stato scelto a Sanremo 2018 come ...

“50 infarti in sei ore”. Il cuore matto di Katia - 29 anni e una figlia appena nata. Il suo corpo - all’improvviso - impazzisce. Ma lei - tenace - non si arrende e grazie al coraggio dei medici ecco arrivare il finale a sorpresa Che ha commosso l’Italia : Ventinove anni, originaria di Napoli ma residente a Roma. Una vita apparentemente normale e spensierata messa a rischio all’improvviso, però, da un cuore completamente impazzito mentre si trovava in vacanza, durante le festività pasquali, a San Giorgio a Cremano. Prima soccorsa da sua madre a casa (che per una coincidenza pochi giorni prima aveva seguito un corso di rianimazione), poi ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale ...

I brani di Flicker di Niall Horan registrati con un’orChestra sinfonica irlandese : “Un onore - il mio cuore è l’Irlanda” : Una performance inedita dei brani di Flicker di Niall Horan registrati con un'orchestra: il cantante degli One Direction ha registrato alcune canzoni contenute nell'album di debutto per uno speciale tv che andrà in onda a breve! Con l'accompagnamento della RTE Concert Orchestra, Niall ha registrato un concerto esclusivo, in cui si è esibito insieme ai membri dell'orchestra nelle tracce dell'album Flicker, pubblicato ad ottobre 2017. Una nuova ...

Divorzio e difficoltà economiChe fanno male al cuore : lo studio : Un cuore già fragile può essere molto provato da eventi difficili come un Divorzio o difficoltà economiche, aumentando il rischio di un secondo infarto o di un nuovo ictus. E’ quanto emerge da uno studio del Karolinska Institutet di Stoccolma, pubblicato sull”European Journal of Preventive Cardiology’. Sono stati analizzati 29.226 pazienti svedesi sopravvissuti a un infarto da un anno, osservandone lo stato di Salute e quello ...

Cuore : bere fino a 3 tazze di caffè o tè al giorno protegge dalle aritmie cardiaChe : Molti dottori consigliano ai pazienti con aritmia atriale o ventricolare di evitare bevande con caffeina, ma uno studio recente ha dimostrato che caffè e tè sono sicuri e possono ridurre la frequenza delle aritmie. Le aritmie fanno sì che il Cuore batta troppo velocemente, piano o irregolarmente. Mentre alcune aritmie possono essere innocue o non notate dai pazienti, altre possono aumentare il rischio di arresto cardiaco. La fibrillazione ...

Labozeta. Il 28 giugno 60 artisti - tra professori d'orChestra e coristi - daranno vita a un concerto nel cuore dell'antica Roma : Questa occasione diventa per noi motivo di orgoglio, perchè è assolutamente necessario rivitalizzare questo affascinante mondo della scienza e della ricerca, specie in un momento di grande crisi ...

Flo - mente - cuore e due lauree : 'Ecco perché la più grande bugia è la morte' : Entra sottopelle Floriana Cagiano, in arte Flo. L'empatia è il tratto principale di questa performer napoletana completa che ha unito mente e cuore con una laurea in canto e una in economia. Ha quel che occorre per il successo: il metodo per arrivarci e la bravura. Lei è una di quelle che grida la sua felicità e la riconoscenza alla vita, nonostente i dolori, senza temere le ire ...

Volley - Playoff Scudetto 2018 : Civitanova - la Finale di Juantorena. Modena - la fine di un’era? Trento - Che cuore con Perugia! : Civitanova approda in Finale Scudetto per la quinta volta nella sua storia e in tutti i precedenti è riuscita a conquistare il tricolore. I Campioni d’Italia sono riusciti a chiudere sul 3-1 una serie mozzafiato con Modena, uno spettacolo durato per due settimane e che dispiace sia già finito: le due squadre hanno regalato quattro incontri pieni di pathos e intensità, tutti molto equilibrati e decisi sui dettagli dopo ore di battaglia che ...

Lo operano al cuore - 10 anni dopo scopre Che si erano dimenticati una garza sul pacemaker : Sul petto dell'uomo si era formata anche una protuberanza ma i medici gli dicevano che era normale: dopo dieci anni l'incredibile scoperta.Continua a leggere