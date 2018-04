C' è il sole | anzi | grandina Il tempo pazzo di Modica

Milano : derubavano anziane sole - coppia arrestata : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – Prendevano di mira prevalentemente donne sole e anziane che derubavano o rapinavano. Per questo una coppia di conviventi è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. E’ accaduto a Monza.L’operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato di Monza a conclusione di attività di indagine condotta parallelamente alla stazione dei ...

Il sole 24 Ore - si dimette il Direttore Finanziario Coppa : Movimenti al vertice de Il Sole 24 Ore . Il Direttore Finanziario del Gruppo 24Ore, Giancarlo Coppa , ha comunicato la sua decisione di lasciare l'azienda e concordato con l'Amministratore Delegato ...