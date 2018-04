Catania | donna trovata morta sul lungomare | ipotesi omicidio

Donna trovata morta sul lungomare - giallo a Catania : indossava solo un giubbotto : Una Donna, di carnagione chiara, dall'età apparente di 30-40 anni, è stata trovata morta sul lungomare della Plaia di Catania . indossava soltanto un giubbotto, sotto il quale era completamente nuda. ...

Donna trovata morta senza vestiti a Plaia di Catania - forse è omicidio : 'C'è sangue' : Giallo in Sicilia . Il corpo senza vita di una Donna, non identificata, è stato trovato sul lungomare della Plaia di Catania ; il medico legale ha trovato del sangue. La polizia ritiene molto ...

Catania - donna trovata morta : si sospetta un omicidio : Il corpo senza vita di una quarantenne con il volto coperto di sangue rinvenuto alla Plaia. La procura apre un fascicolo

Giornata nazionale per la salute donna : visite gratuite a Catania : “Giornata nazionale per la salute della donna” all'ospedale Cannizzaro di Catania. Bollino rosa dal 16 al 22 visite gratuite. Al via le prenotazioni

A Catania una donna è morta di morbillo : è il terzo caso che porta a un decesso dal settembre del 2017 : Il 26 marzo all’ospedale Garibaldi di Catania una donna di 25 anni, Maria Concetta Messina è morta di morbillo. Messina era stata ricoverata il 23 marzo e poi le sue condizioni si erano velocemente aggravate. È la terza persona a morire per The post A Catania una donna è morta di morbillo: è il terzo caso che porta a un decesso dal settembre del 2017 appeared first on Il Post.

Le accuse della procura di Catania contro sette medici per la morte di una donna incinta - avvenuta nel 2016 : Sono finite le indagini sulla morte di Valentina Milluzzo, la donna siciliana di 32 anni che il 16 ottobre 2016 morì per un’infezione dopo aver abortito i due gemelli di cui era incinta di cinque mesi all’ospedale Cannizzaro di Catania: nel registro The post Le accuse della procura di Catania contro sette medici per la morte di una donna incinta, avvenuta nel 2016 appeared first on Il Post.