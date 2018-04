CASERTA Violenza di genere | la testimonianza dello zio di Federica Mangiapelo | la

CASERTA - esorcismo e violenza su quattordicenne - resta in carcere il prete arrestato : Resterà in carcere don Michele Barone, sacerdote di Casapesenna , Caserta , , ar resta to per maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di tre donne, tra cui una minore di 14 anni . Tornano invece in ...

CASERTA - “esorcismi brutali e violenza sessuale” : resta in carcere sacerdote : L’accusa era di aver sottoposto una ragazzina a “medioevali e brutali riti esorcistici”. Resterà in carcere don Michele Barone, sacerdote di Casapesenna (Caserta), arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di tre donne, tra cui appunto una minore di 14 anni. Tornano invece in libertà i genitori di quest’ultima, finiti agli arresti domiciliari perché non avrebbero impedito gli abusi. Lo ha deciso il gip del ...