huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Caro Facebook attenzione alle restrizioni, non dimenticare di essere 'social' - Akamissing : RT @HuffPostItalia: Caro Facebook attenzione alle restrizioni, non dimenticare di essere 'social' - HuffPostItalia : Caro Facebook attenzione alle restrizioni, non dimenticare di essere 'social' - SignorAldo : RT @Lorenza_Morello: @grotondi Caro @grotondi, il mio parere sulla sentenza che sta facendo discutere qui: -

(Di domenica 22 aprile 2018) E quindi la scure del moralismo si abbatte sulla piazza più frequentata dell'ultimo decennio:. Ancor prima della questione Cambridge Analytica, l'Europa, inaspettatamente, anticipava i tempi anche rispetto ai paesi anglosassoni e studiava il GDPR che oggi Zuckerberg deve "sottoscrivere per esserci" ( proprio come cita una dei suoi principi fondamentali).Il caso più discusso delle ultime settimane ha riacceso i riflettori sulla annosa e filosofica materia della privacy che tutti abbiamo a cuore e che tutti dimentichiamo di rivendicare sempre più spesso. Ma per le specifiche tecniche mi rimetto allo scibile dei giuristi, delle aule e delle beghe che alimenteranno le future generazioni in continuo contrasto tra visibilità e riservatezza.L'al cambiamento delnetwork utility è tutta sulla semantica, il suo ruolo dalla nascita alla ...