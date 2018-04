Capo d' Orlando Avellino Streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket

Earth Day Nebrodi – Capo d’Orlando : “Un week end per restituire alla Terra” - 20-21-22 Aprile : Rondini in forte diminuzione (in 10 anni l’Europa ne ha perse il 40%), api da proteggere, con l’Ape sicula (Apis mellifera sicula) da tutelare come garante dell’equilibrio della biodiversità. La reintroduzione della manna nell’area dei Nebrodi (il più antico documento sulla manna è del vescovo di Messina e risale al 1080), e un Parco naturale da valorizzare e proteggere: “un week end per restituire alla Terra”. Earth Day Nebrodi – ...