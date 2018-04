Caos Piazza San Carlo durante Juve-Real | Appendino fa scaricabarile

Caos in piazza San Carlo - da Appendino tanti "non so" e la colpa all'ex braccio destro : Il verbale dell'interrogatorio. La sindaca: "Fu il capo di gabinetto Giordana a gestire l'organizzazione della serata proponendomi di affidarla a Turismo...

Caos Piazza San Carlo - il marocchino nega : 'Non ero lì - arrivai dopo'. Accuse choc a due amici : Aymene Es Sabihi, 19 anni, nato in Marocco e residente a Torino, è stato interrogato questa mattina in carcere a Cuneo: il giovane è uno dei componenti della banda dello spray arrestato dalla polizia ...

Caos in Piazza S.Carlo - cade accusa di omicidio preterintenzionale : Lo ha deciso il gip di Torino nell'udienza di convalida il fermo dei due giovani arrestati nei giorni scorsi - Da 'omicidio preterintenzionale' a 'morte come conseguenza di altro delitto': il gip di ...

Caos Piazza San Carlo - i pm : “Con più sicurezza non ci sarebbero stati morti e feriti” : Caos Piazza San Carlo, i pm: “Con più sicurezza non ci sarebbero stati morti e feriti” Caos Piazza San Carlo, i pm: “Con più sicurezza non ci sarebbero stati morti e feriti” Continua a leggere

Caos Piazza San Carlo - pm : con più sicurezza alcun esito infausto : Se la sera del 3 giugno 2017 in Piazza San Carlo a Torino gli addetti alla sicurezza "avessero approntato e predisposto misure idonee a salvaguardare l'ordinato svolgimento dell'evento", secondo la ...

Il Caos di piazza San Carlo colpa della gang di maghrebini : Nel mucchio selvaggio ci sono italiani di seconda generazione, ragazzi dal nome arabo ma nati a Torino, a Ciriè, a Reggio Emilia: ma anche loro simili arrivati da poco, accolti con permesso di ...

Caos in piazza San Carlo - otto arresti | “Spray urticante per mettere a segno rapine” : Caos in piazza San Carlo, otto arresti | “Spray urticante per mettere a segno rapine” otto persone, accusate di aver scatenato il panico in piazza a Torino durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League, sono state arrestate dalla polizia. Il Caos si scatenò dopo che il gruppo tentò di mettere a […]

Torino - Caos in piazza San Carlo alla finale di Champions : arrestati gli autori del panico : Otto persone, accusate di aver scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League, sono state arrestate dalla polizia. ...

Caos Piazza San Carlo - sette arresti : due sono accusati di omicidio. «Spray urticante per rapinare la gente» : TORINO - Quel giorno morì una ragazza, Erika Pioletti. Quasi un anno dopo quella serata da incubo, sette persone sono state arrestate a Torino perchè sospettate di essere...

Caos Piazza San Carlo - arrestati i responsabili : sono otto maghrebini. «Spray urticante per rapinare la gente» : TORINO - Quel giorno morì una ragazza, Erika Pioletti. Quasi un anno dopo quella serata da incubo, otto persone sono state arrestate a Torino perchè sospettate di essere...

Caos Piazza San Carlo - arrestati i responsabili : sono 8 maghrebini. «Spray urticante per rapinare la gente» : TORINO - Quel giorno morì una ragazza, Erika Pioletti. Quasi un anno dopo quella serata da incubo, otto persone sono state arrestate a Torino perchè sospettate di essere...

Caos in piazza San Carlo - otto arresti "Spray urticante per mettere a segno rapine" : otto persone, accusate di aver scatenato il panico in piazza a Torino durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League, sono state arrestate dalla polizia. Il Caos si scatenò dopo che il gruppo tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante.

Caos in piazza San Carlo - arrestati autori del panico “Usarono spray urticante per mettere a segno rapine” : Caos in piazza San Carlo, arrestati autori del panico “Usarono spray urticante per mettere a segno rapine” Otto persone, accusate di aver scatenato il panico in piazza a Torino durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League, sono state arrestate dalla polizia. Il Caos si scatenò dopo che il gruppo tentò di […]

Caos in piazza San Carlo - arrestati autori del panico "Usarono spray urticante per mettere a segno rapine" : Otto persone, accusate di aver scatenato il panico in piazza a Torino durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League, sono state arrestate dalla polizia. Il Caos si scatenò dopo che il gruppo tentò di mettere a segno delle rapine spruzzando dello spray urticante.