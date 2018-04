Cambiare casa? Ecco quando conviene

vanityfair

(Di domenica 22 aprile 2018) È arrivato, lo sentite. È il momento in cui avete voglia di trasformare il vostro spazio vitale rendendolo più bello, più moderno, oppure più sostenibile e verde. Magari vi sentite pronti perdirettamente, cimentandovi nella ristrutturazione di quella vecchia dimora di famiglia che potenzialmente non è affatto male, ma che richiede un gran lavoro. Una delle occasioni più frequenti in cui nasce il desiderio di crearsi un nuovo ambiente domestico èsi decide di andare a vivere per la prima volta da soli, o di trasformare il fidanzamento in una convivenza. Certo, fare «il passo» come coppia anziché come single, da un mero punto di vista economico, è molto meno gravoso. Dividere le spese in due è senz’altro più abbordabile, tanto che vi sono coppie che, pur da separate, sono costrette a restare sotto lo stesso tetto. LEGGI ANCHELavorare in coppia: 7 consigli per ...